فرنسا.. محاكمة جزائري قتل ابنه وأخفى جثته في سجادة ل 18 شهرا

منذ 41 دقيقة
0

هبة بريس – وكالات

تنظر محكمة فرنسية، اليوم الأربعاء، في قضية المشتبه فيه بطعن ابنه وإخفاء جثته لأكثر من عام في منزله، في مدينة نويي سور سين الفرنسية.

ووفقا لصحيفة “لو باريزيان” المحلية، فإن القضية يعود تاريخها إلى خمس سنوات، لكن تبدأ محاكمتها القضائية يوم الأربعاء 10 فبراير.

ومن المقرر أن يمثل جزائري يبلغ من العمر 69 عامًا يشتبه في أنه قتل ابنه أمام محكمة الجنايات العليا.

وأضافت الصحيفة أنه، في 6 يونيو 2017، وصلت الشرطة برفقة مأمور المحكمة، إلى شقة المشتبه في مدينة نويي سور سين، وبمجرد دخولها، وجدت الأب في حالة حرجة، بعدما طعن نفسه.

وتابعت الصحيفة أن الرائحة في الشقة كانت لا تطاق، وبعد عملية التفتيش، عثرت الشرطة على جثة مخبأة في سجادة في حالة تحلل متقدم للغاية.

وبعد تماثل المشتبه فيه للشفاء، أوضح أنه لم يقتل ابنه وأن الأخير نفسه سقط على سكين أثناء قفزه من سريره، مشيرا إلى أنه دخل في جدال مع ابنه، الذي لم يرغب بقضاء عيد الميلاد في الجزائر.

و أشارت الصحيفة إلى أن التفسير الذي قدمه المشتبه فيه لا يبدو ذات مصداقية، لكن الأب البالغ من العمر 69 عاما أكد أن وفاة ابنه تسببت في حالة من “الحيرة” لديه، ولهذا لم يطلب المساعدة وترك الجسد يتحلل لمدة 18 شهرا.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of إصابات كورونا حول العالم تقترب من 107 ملايين حالة

إصابات كورونا حول العالم تقترب من 107 ملايين حالة

منذ ساعة واحدة
Photo of جونسون آند جونسون: طفرات “كوفيد 19” تتطلب تطعيما سنويا

جونسون آند جونسون: طفرات “كوفيد 19” تتطلب تطعيما سنويا

منذ ساعتين
Photo of مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت لصالح دستورية محاكمة ترامب

مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت لصالح دستورية محاكمة ترامب

منذ 13 ساعة
Photo of إصابة 5 أشخاص بإطلاق نار على عيادة طبية في مينيسوتا الأمريكية

إصابة 5 أشخاص بإطلاق نار على عيادة طبية في…

منذ 14 ساعة
Photo of البرازيل تسجل 51486 إصابة و1350 وفاة جديدة بكورونا

البرازيل تسجل 51486 إصابة و1350 وفاة جديدة بكورونا

منذ 14 ساعة
Photo of إيطاليا تسجل 10630 إصابة و422 وفاة جديدة بكورونا

إيطاليا تسجل 10630 إصابة و422 وفاة جديدة بكورونا

منذ 15 ساعة
Photo of إسبانيا تتجاوز عتبة 3 ملايين إصابة بفيروس كورونا

إسبانيا تتجاوز عتبة 3 ملايين إصابة بفيروس كورونا

منذ 18 ساعة
Photo of وزير الصحة الفرنسي: تفشي الوباء مستقر والحجر الشامل قرار صائب

وزير الصحة الفرنسي: تفشي الوباء مستقر والحجر الشامل قرار…

منذ 23 ساعة
Photo of إصابات كورونا حول العالم تقترب من 106.5 مليون حالة

إصابات كورونا حول العالم تقترب من 106.5 مليون حالة

منذ يوم واحد
Photo of كورونا.. هولندا تمدد حظر التجول إلى غاية 2 مارس

كورونا.. هولندا تمدد حظر التجول إلى غاية 2 مارس

منذ يوم واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق