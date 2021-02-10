البيضاء.. توقيف أشخاص ظهروا في شريط فيديو يتضمن محتوى عنيفا

منذ 4 ساعات
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هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بولاية الدار البيضاء، مساء أمس الثلاثاء، من توقيف ثلاثة أشخاص ظهروا في شريط فيديو منشور على تطبيقات التراسل الفوري، يتضمن محتوى عنيفا يمس بالشعور بالأمن ويهدد سلامة الأشخاص والممتلكات.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطني بالدار البيضاء كانت قد تفاعلت، بجدية وسرعة كبيرة، مع الشريط المنشور، الذي يظهر فيه عدة أشخاص مدججين بأسلحة بيضاء، ومرفوقين بكلب من فصيلة شرسة، وهم يتظاهرون بتعريض شخص للاعتداء بالسلاح الأبيض قبل أن يوثقوا لعملية إلقائه في بالوعة للصرف الصحي.

وأضاف البلاغ أن الأبحاث والتحريات المنجزة أظهرت أن الأمر يتعلق بأفعال إجرامية وهمية، وأن المشتبه فيهم كانوا بصدد توثيق هذا المحتوى الزائف في شكل شريط سينمائي قصير لعرضه على موقع يوتيوب مقابل عائدات مالية على المشاهدات المسجلة.

وقد تم، وفق البلاغ، الاحتفاظ بثلاثة من المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا توقيف باقي المساهمين والمشاركين المتورطين في تصوير هذه الجرائم الوهمية التي تمس بالشعور بأمن المواطنين.

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تعليق واحد

  1. قلة الترابي وقلة ما يدار وزيد عليها هاد اليوتوب اللي كلشي ولا باغي يسجل فيه فيديو ويربح منه الفلوس أيا كان محتى الفيديو و بدون مراقبة

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