احتجاجات الفنيدق.. المحكمة ترفض منح السراح المؤقت لـ4 نشطاء

منذ 7 ساعات
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هبة بريس ـ الرباط

اجلت المحكمة الابتدائية في تطوان، ملف معتقلي “”احتجاجات الفنيدق” إلى يوم الثلاثاء 16 فبراير الجاري

وقالت مصادر هبة بريس “أنه تم تأجيل الملف لأسبوع إضافي، في الوقت الذي رفضت المحكمة تمتيع المعتقلين بالسراح المؤقت”

ويتعلق الأمر بياسين رازين ورضا العفاقي ومحمد الهيشو مكدار ونور الدين الهيشو سحيقو،  الذين  تم تقديمهم على انظار  النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، على خلفية الأحداث التي عرفتها المدينة يوم الجمعة الماضي، بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالمدينة نتيجة إغلاق المعبر الحدودي مع سبتة المحتلة.

 

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تعليق واحد

  1. تردي الأوضاع لو عالم المهربون معانات مدن الداخل لخجلو من أنفسم ولفو تهريب و الأموال على ضهر خزينة الدولة

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