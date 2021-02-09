4 مشاريع مراسيم على طاولة المجلس الحكومي

منذ 11 دقيقة
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هبة بريس

ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس أربعة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتطبيق بعض أحكام الملحق الأول من الظهير الشريف بمثابة مدونة التجارة البحرية فيما يتعلق بسفن الصيد البحري، والثاني بتطبيق القانون المتعلق بحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية، والثالث والرابع بتجديد الترخيص الممنوح لكل من شركة “Cimecom” وشركة ” Gulfsat Maghreb “.

ويختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

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