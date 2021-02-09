مصطفى سلمى: تعامل الاتحاد الإفريقي مع البوليساريو يؤكد أنها دولة وهمية

منذ 7 ساعات
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هبة بريس – الرباط

اعتبر القيادي السابق بجبهة “البوليساريو” مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، أن تعامل الاتحاد الإفريقي مع البوليساريو يؤكد أنها دولة وهمية افتراضية.

وقال مصطفى سلمى في تدوينة نشرها على حسابه بموقع “فيسبوك”:” ما معنى العضوية إذا كان المكسب هو الحضور و أخذ الصور؟، منذ 1984 تاريخ إعتراف منظمة الوحدة الافريقية ب”الجمهورية الصحراوية” لم تترأس هذه الجمهورية لجنة و لا اجتماعا.,

وأضاف “الاتحاد الافريقي يعترف ب”الجمهورية الصحراوية” و لا يعرف لها وضع و لا حدود. فإذا كان الاتحاد الافريقي يعترف حقا ب”الجمهورية الصحراوية” و بحدودها التي ترسم جبهة البوليساريو فلماذا لا يصرح هذا التجمع القاري بأن المغرب دولة احتلال و يطالب بخروجه من اراضي الجمهورية الصحراوية؟!!! لماذا لا يعتبر الاتحاد الافريقي التدخل المغربي في الكركرات و مد حدوده حتى موريتانيا خرقا لوقف اطلاق و يطالبه بالعودة عن قراره ، في الوقت الذي يدين فيه اسرائيل التي تنتمي لقارة أخرى لانها تتمدد في اراضي فلسطين في قارة أخرى و يطالب دوله بوقف التعامل معها و لا يفعل مع المغرب الذي ينتمي للقارة الافريقية التي تعترف ب”الجمهورية الصحراوية” كدولة افريقية؟!!!”

وشدد على أت تعامل الاتحاد الافريقي مع الجمهورية الصحراوية يؤكد بما لا يدع مجالا للشك انها دولة إفتراضية وهمية يريد منها داعميها ان تكون حجرة عثرة لإعاقة تقدم المغرب، و ليس كيانا للصحراويين كما يدعون. وفق تعبيره

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‫6 تعليقات

  1. تحليل منطقي و شكرا لكل صحراوي مغربي غيور على بلدنا المغرب الذي يحتضننا أجمعين.

  3. كلام معقول لشخص عاقل، ولا غرابة أنه انشق عن أولئك قطاع الطرق وصانعتهم دولة الجنرالات ناهبي خيرات ومقدرات الشعب الجزائري.

  4. نعم سيدي العلمى يعرفون جبهة البوليساريو صنعتها الجزائر نعم إنهما جمعة إرهابية فقط لكن المغاربة لاحول ولاقوة لهم إلا بالله مغربية الصحراء إلا أبد الأبدان

  5. كلام في الصميم من هذا المناضل وزد على مقال ان البلوزاريو لاتتحرك إلا بجوزات الجزاءر وتعيش على المساعدات في رمال صحراوية كل الساكنين فيها اذا اتيت لهم فرصة الهرب لايترددون دقيقة ؟

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