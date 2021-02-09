رئيس مجلس سيدي افني: “لو أن السلطة أغلقت مصنع طنجة لخرج أصحاب خلي الناس تزرق”

منذ 42 دقيقة
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هبة بريس – الرباط

دافع رئيس المجلس الاقليمي لسيدي افني، ابراهيم بوليد، عن فاجعة وفاة العشرات من الاشخاص غرقا وصعقا بالكهرباء أمس الاثنين داخل مصنع للنسيج بطنجة.

وقال بوليد في تدوينة نشرها على حسابه بموقع “فيسبوك” : “لو أن السلطة كانت قد قامت بمنع “مصنع طنجة ” واغلقته لخرج أصحاب خلي الناس ترزق… حشومة بغيتي تقطع أرزاق الناس؛ و غيرها من عبارات دغدغة العواطف وكذا التواطئ؛ ضدا على ما يقرر من طرف السطات..”

والدليل، يقول القيادي الاتحادي، “أن كلما تم منع اصحاب الكرارس من بائعي الخضر والفواكه الذين يحتلون الشوارع والأزقة وابواب المساجد ؛ إلا وخرج البعض للتهويل أن السلطة ضد المواطن .. ماتخلي حتى واحد يترزق. ”

وتابع بالقول “عشرات الناس يشتكون أن القايد منعهم من البناء لانهم ملزمون بالحصول على كذا من التراخيص؛ ونهار تميك السلطة ويجيب لله شي حادثة وفاة ديال شي بناي في ذيك الدار اللي تتبنى . . القايد مادار خدمتو…قبل أن يختم قائلا :”طلب الله ماتجي فيك.”

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‫2 تعليقات

  1. رأي غير مقبول ولاسيما من مسؤول مثل هذه الحالة مفروض القانون هدا اسي راه مصنع ماشي كروشة ديال بائع خاص توفر فيه شروط السلامة والامن بدون مانتكلم على الحقوق اسي الرئيس

  2. هذا ليس جوابا في دولة الحق والقانون …تطبقون القانون أحيانا وأحيانا لاتطبقون عجبا لكم

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