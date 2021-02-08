اتصالات المغرب تحتفظ بشهادتي إدارة الجودة وأمن المعلومات

منذ 32 دقيقة
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هبة بريس – اقتصاد

أعلنت اتصالات المغرب أنها اجتازت تدقيق المراقبة بنجاح بعد تجديد شهادة نظام إدارة الجودة وأمن المعلومات وفقًا لمعياري « ISO 9001 V 2015 » و « ISO/CEI 27001 V 2013 ».

وقالت الشركة أن مهمة التدقيق، التي شملت مجموع أنشطة اتصالات المغرب على المستويين المركزي والجهوي، تمت خلال شهر دجنبر 2020 من قبل هيئة معروفة دوليًا، وهي رائدة في مجال الشهادات وتقييم المطابقة.

وأكدت الشركة أن المكتب المسؤول عن التدقيق أصدر رأيًا إيجابيًا بشأن الحفاظ على الشهادة وفقًا للمعيارين « ISO 9001 V 2015 » و « ISO/CEI 27001 V 2013 » ، مع عدم وجود أي عدم امتثال.

وقالت الشركة أن شهادة ISO 9001 V 2015 تعزز تدبير اتصالات المغرب للجودة، وتشهد على قدرة الشركة في الاستجابة لمتطلبات المعنيين بالأمر وتلبية توقعاتهم.

وتُمنح هذه الشهادة حصريًا للشركات التي تظهر عمليات فعالة وموثقة للتحسين المستمر والتواصل فيما يتعلق بجودة الخدمة.

و يوفر معيار ISO / IEC 27001 إرشادات لتوافر أصول المعلومات وسلامتها وسريتها. كما يتعلق بقدرة الشركة على تحديد وتوقع المخاطر التي تؤثر على أمن المعلومات. وبالتالي فهي تتيح استمرارية الأنشطة والخدمات المقدمة للزبناء.

وتبقى اتصالات المغرب شركة الاتصالات الوطنية الوحيدة التي حصلت على شهادة مزدوجة لجميع أنشطتها وبنيتها التحتية منذ سنة 2007. بحيث يتم تجديد دورة الشهادة كل ثلاث سنوات من خلال عمليتي تدقيق للمراقبة.

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