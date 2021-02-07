منخرطي النهضة البركانية يتضامنون مع المدرب السنغالي موسى نداو

منذ ساعة واحدة
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هبة بريس : وجدة

على إثر الحادث العنصري الذي تعرض له اللاعب الدولي السنغالي واللاعب السابق للوداد الرياضي موسى نداو وتماشيا مع ثقافة الاعتراف بالآخر كيف كان لونه وعرقه ودينه وانسجاما مع قناعتنا الانسانية والحضارية والعقائدية والاخلاقية.

سجل منخرطي النهضة الرياضية البركانية – فرع كرة القدم – عبر بلاغ توصل موقع هبة بريس بنسخة منه، مايلي:
– تنديدنا بهذا الفعل والسلوك الشنيع الذي تعرض له الإطار التقني موسى نداو والذي نعتبره سلوك يتنافى مع ديننا الحنيف وثقافتنا الإنسانية لدى المغاربة.
– نطالب الجهات المسؤؤلة بفتح تحقيق جدي ومسؤول ومتابعة كل من سولت له نفسه تشويه سمعة المغاربة.
– نعلن تضامننا المطلق واللامشروط مع هذا الإطار الذي فضل الاستقرار ببلدنا الحبيب ونهيب بالجماهير الرياضية المغربية التصدي بقوة لمثل هذه السلوكات الخارجة عن الروح الرياضية.

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