الملك يهنٸ المنتخب المحلي بعد تتويجه بلقب “الشان”
هبة بريس- الرباط
هنأ جلالة الملك محمد السادس المدرب حسين عموتة في اتصال هاتفي، بعد تتويج المنتخب الوطني ببطولة افريقيا للاعبين المحليين (الشان) و على الأداء الرائع الذي قدمه.
ووجه جلالة الملك ، إلى السيد حسين عموتة بنقل تهانيه الحارة إلى جميع اللاعبين وإلى أعضاء الجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني.
وأعرب جلالة الملك عن فخره بهذا الإنجاز الكبير للرياضة المغربية.
ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0
0
تعليق واحد
الحمد لله مغربنا من نصر إلى نصر:دبلوماسيا و رياضيا و صحيا و اقتصاديا رغم كيد الكائدين و حقدهم.