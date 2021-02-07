الملك يهنٸ المنتخب المحلي بعد تتويجه بلقب “الشان”

هبة بريس- الرباط

هنأ جلالة الملك محمد السادس المدرب حسين عموتة في اتصال هاتفي، بعد تتويج المنتخب الوطني ببطولة افريقيا للاعبين المحليين (الشان) و على الأداء الرائع الذي قدمه.

ووجه جلالة الملك ، إلى السيد حسين عموتة بنقل تهانيه الحارة إلى جميع اللاعبين وإلى أعضاء الجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني.

وأعرب جلالة الملك عن فخره بهذا الإنجاز الكبير للرياضة المغربية.

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