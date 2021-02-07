المنتخب الوطني يطيح بمالي ويتوج بطلا لكأس أمم أفريقيا للاعبين المحليين

هبة بريس- القسم الرياضي

توج المنتخب الوطني بلقب بطولة أمم أفريقيا للاعبين المحليين للمرة الثانية على التوالي عقب فوزه على مالي بهدفين دون رد، في مباراة النهائي التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على أرضية ملعب أحمدو أهيدجو بياوندي.

وسجل سفيان بوفتيني الهدف الأول للمنتخب الوطني في الدقيقة 69 برأسية بعد ركنية نفذها عمر النمساوي، وأضاف أيوب الكعبي الهدف الثاني في الدقيقة 80.

وحافظ الناخب الوطني حسين عموتة على نفس التشكيلة التي حقق فيها الفوز في نصف النهائي أمام الكاميرون بأربعة أهداف دون رد، إذ دخل مباراة النهائي بنفس الأسماء.

ولم تسفر الجولة الأولى من المباراة عن أي جديد على مستوى النتيجة، إذ خيمت عليه لغة الأصفار، مع تسجيل سيطرة العناصر الوطنية على مجريات النصف الأول، من خلال احتكار الكرة، مقابل عودة منتخب مالي إلى الخلف.

إلى ذلك، طالبت العناصر الوطنية بضربة جزاء في الدقيقة 55، بعد عرقلة سفيان رحيمي في منطقة العمليات، ما دفع الحكم إلى الاتصال بحكام غرفة الفيديو، ليقرر في الأخير استمرار اللعب دون احتساب ضربة الجزاء.

وفي الدقيقة 90 أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه المالي إيساكا ساماكي، بعد العودة إلى تقنية الـ VAR، إذ تم إلغاء البطاقة الصفراء التي تحصل عليها محمد علي بامعمر في اللقطة وإشهار البطاقة الصفراء الثانية في حق اللاعب المالي.

وكان المنتخب الوطني قد استهل مشواره في النسخة الحالية من “شان” بفوز أمام الطوغو بهدف دون رد وتعادل مع رواندا بدون أهداف وفوز على أوغندا بخمسة أهداف لهدفين، ليفوز في دور الربع على زامبيا بثلاثة أهداف لواحد وفي دور النصف على الكاميرون بأربعة أهداف دون رد.

ويعتبر هذا اللقب الثاني للمنتخب الوطني المحلي، بعدما سبق له أن توج بلقب النسخة الماضية التي أقيمت ببلادنا، بعدما فاز في النهائي على نيجيريا بأربعة أهداف دون رد.

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