طالبت بحمايتهم.. جمعية بريطانية تندد بتعنيف الشرطة الاسبانية لأطفال مغاربة

منذ 31 دقيقة
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*الصورة مركبة *

هبة بريس- وكالات

انتقدت جمعية بريطانية تعنى بحقوق المهاجرين واللاجئين، بشدة تعنيف الشرطة الاسبانية لأطفال مغاربة على يد الشرطة الإسبانية في جزر الكناري، مطالبة المفوضية الأوروبية بالتدخل لحماية القاصرين المغاربة من “غطرسة الأمن الإسباني”.

وكانت وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي” قد كشفت أن السلطات المغربية عبرت عن قلقها لنظيرتها الإسبانية بسبب الممارسات التي وثقها فيديو مسرب بمواقع التواصل الاجتماعي والذي كشف تعنيف عناصر أمن لقاصرين مغاربة أحد مراكز ايواء المهاجرين بلاس بالماس.

ونقلت الوكالة عن مصادر دبلوماسية مغربية، أنه تم استدعاء السفير الإسباني في الرباط إلى مقر وزارة الخارجية، للتعبير عن قلق السلطات من الممارسات الموثقة بالفيديو.

وأضافت الوكالة، أن مصادر دبلوماسية إسبانية أكدت أن لقاء السفير الإسباني في وزارة الخارجية المغربية كان لقاء عاديا يدخل في صلب اهتماماته المعتادة.

هذا ويشار الى أن مشهد صادم ومشين وثقته إحدى عدسات الهاتف الخلوي بأحد مراكز إيواء القاصرين بإسبانيا بعد تدخل عنيف لأفراد الشرطة الوطنية في حق قاصرين مغاربة داخل باحة المركز.

 

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