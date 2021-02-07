”الرباط“ تهنئ الليبين باختيار ”عبد الحميد دبيبة“وزيرا أولاً لليبيا

منذ دقيقة واحدة
0

هبة بريس ، الرباط

رحبت المملكة المغربية بقرار انتخاب ملتقى الحوار السياسي الليبي تحت رعاية الأمم المتحد للسلطة التنفيذية المؤقتة لدولة ليبيا ، مقدمة تهانيها للأعضاء الجدد للمجلس الوطني الرئاسي الليبي، ومنوهة في نفس الآن باختيار وزير أول في شخص ”عبد الحميد دبيبة“.

واسترسلت المملكة المغربي في بلاغ لوزارة الخارجية المغربية، معتبرة أن من شأن خلق هذه المؤسسة الجديدة تعزيز السلطة التنفيذية في قيامها بالواجبات والمهام التي ينتظرها منها الشعب الليبي.

كما اعتبرت المملكة المغربة أن الأمر يتعلق بخطوة مهمة في اتجاه توحيد المؤسسات ودعم الاستقرار والاستجابة للحاجيات اليومية لليبين، وكذا تهييئ الظروف من أجل تنظيم الانتخابات المقبلة المزمع عقدها في 25 دجنبر 2021.

وتمنت المملكة المغربية أن تنخرط كل المؤسسات الليبية في دعم هذه الخطوة وتقدم مساندتها للسلطة التنفيذية المؤقتة للقياك بمهامها وواجباتها.

واعتبرت المملكة المغربية أن ارتياحها نابع كذالك من الاجتماعات التي انعقدت في المملكة خلال الأشهر الأخيرة، بطلب من الأخوة الليبين وتجاوب من المملكة المغربية بتعليمات من الملك محمد السادس، وهي اجتماعات أسهمت بشكل ملموس قس خلق جو الثقة ومكنت من الاستثمار في قدرة الفاعلين الليبين على تجاوز العقبات وتغليب المصلحة العليا لليبيا والليبين .

وأكدت المملكة المغربية في الختام، مواصلتها وفق التوجهات السامية للملك محمد السادس، العمل مع السلطة التنفيذية المؤقتة وكل المؤسسات الليبية الشرعية، لإنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة وخدمة الاستقرار والتنمية في هذا البلد المغاربي الشقيق.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ماء العينين : إهانة النساء هدفه دفعهن لاعتزال الشأن العام

ماء العينين : إهانة النساء هدفه دفعهن لاعتزال الشأن…

منذ 19 دقيقة
Photo of الاتحاد الإفريقي ..انتخاب “بانكول أديوي” مُفوضا للشؤون السياسية والسلام والأمن

الاتحاد الإفريقي ..انتخاب “بانكول أديوي” مُفوضا للشؤون السياسية والسلام…

منذ ساعة واحدة
Photo of أشغال الدورة العادية الرابعة والثلاثين لقمة الاتحاد الإفريقي متواصلة

أشغال الدورة العادية الرابعة والثلاثين لقمة الاتحاد الإفريقي متواصلة

منذ ساعتين
Photo of معهد أمريكي :إدارة بايدن مدعوة لتأكيد دعم سيادة المغرب على صحرائه

معهد أمريكي :إدارة بايدن مدعوة لتأكيد دعم سيادة المغرب…

منذ 5 ساعات
Photo of أديس أبابا.. المغرب يترأس اجتماعا تحضيريا لمؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة

أديس أبابا.. المغرب يترأس اجتماعا تحضيريا لمؤتمر وزراء المالية…

منذ 17 ساعة
Photo of إعادة انتخاب موسى فقي محمد رئيسا لمفوضية الاتحاد الإفريقي لولاية ثانية

إعادة انتخاب موسى فقي محمد رئيسا لمفوضية الاتحاد الإفريقي…

منذ 19 ساعة
Photo of بوريطة: المغرب يدعم المسلسل الضروري والبراغماتي للإصلاح المؤسساتي للاتحاد الافريقي

بوريطة: المغرب يدعم المسلسل الضروري والبراغماتي للإصلاح المؤسساتي للاتحاد…

منذ 19 ساعة
Photo of البرلمانية حمود: “حزينة بعد تسخيف النقاش البرلماني في ضجة عوشرين دقيقة”

البرلمانية حمود: “حزينة بعد تسخيف النقاش البرلماني في ضجة…

منذ 20 ساعة
Photo of صندوق النقد الدولي يشيد بسياسة المغرب المالية في مواجهة جائحة كورونا

صندوق النقد الدولي يشيد بسياسة المغرب المالية في مواجهة…

منذ 21 ساعة
Photo of بوريطة: الملك وضع التعبئة والعمل التضامني كشرطين أساسيين للتصدي لجائحة كورونا

بوريطة: الملك وضع التعبئة والعمل التضامني كشرطين أساسيين للتصدي…

منذ 22 ساعة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق