مئات الضحايا جراء فيضان نهر بالهند

منذ 11 دقيقة
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هبة بريس ـ وكالات 

 

لقي نحو 150 شخصا حتفهم في فيضانات مفاجئة سبّبها انهيار كتلة جليدية ضخمة في منطقة شامولي بإقليم أوتاراخاند بالهند، فيما اعتُبر نحو 100 شخص آخر في عداد المفقودين.

وتعتقد مصادر هندية أن المفقودين في غالبيتهم عمال كانوا ينجزون مشروع طاقة كهربائية في المنطقة حينما أدى الانهيار الجليدي إلى ارتفاع منسوب نهر داوليغانا واشتداد قوة تياره المائي فاندفع جارفا كل ما يقع على مساره.

وأكدت مصادر أمنية محلية أن مياه النهر أغرقت عدة مساكن تقع على الضفاف، وشوهدت جثث الغرقى تطفو فوق المياه. وقالت شركة الطاقة الكهربائية إن الاتصال بعمالها الذين كانوا في المنطقة تعذر حتى الآن.

السلطات الهندية، بمن فيها رئيس الوزراء، نريندرا مودي، في حالة استنفار لمواجهة تداعيات هذه الكارثة، وأرسلت مئات عمال الطوارئ للإغاثة والبحث عن المفقودين، معززين بالتجهيزات والآليات الضرورية.

 

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