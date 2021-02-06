الأمن: “لا آثار لكسر على أبواب ونوافذ المنزل الذي قتل به 6 أشخاص بسلا”

منذ 5 ساعات
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هبة بريس – الرباط

فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق مع المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بسلا، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، صباح اليوم السبت، وذلك لتحديد ظروف وملابسات اكتشاف جثت ستة أشخاص من عائلة واحدة، من بينهم رضيع وقاصر، وهم يحملون آثار جروح وحروق من الدرجة الثالثة.

وأفاد بلاغ الأمن أن المعاينات الأولية تشير إلى انعدام أية علامات بارزة للكسر على أبواب ونوافذ المنزل المكون من طابقين، والذي يتوفر على كلبين للحراسة في سطح المنزل.

وأضاف أن عمليات المسح التقني لازالت متواصلة بمسرح الجريمة من طرف تقنيي الشرطة العلمية والتقنية وضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بغرض تجميع كل العينات البيولوجية والأدلة المادية والإفادات الضرورية لتحديد ظروف وملابسات وخلفيات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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‫2 تعليقات

  1. اقراص الهلوسة والكوكاين هم اسباب الجرائم في المغرب . الدولة تتساهل مع المجرمين . يجب الاعدام في الساحة العمومية للمجرمين والذين يتحرون في المحرمات ان كنتم مسلمين .

  2. بما ان الباب والنوافذ غير مكسورة وليس بها خدوش فإن القاتل لديه مفاتيح المنزل. ولذلك وجب العمل بقانون الإعدام للمجرمين والوغتاصبين. انالله وانا اليه راجعون.

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