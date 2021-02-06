فاجعة سلا .. الضحايا 6 أشخاص وتم إضرام النار بالمكان بعد قتلهم

هبة بريس – سلا

اهتزت منطقة حي الرحمة بمدينة سلا، صباح يومه السبت، على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها 6 أشخاص.

وحسب شهود عيان، فقد تفاجأت الساكنة باشتعال النيران بأحد المنازل بالحي، قبل أن تقوم بالاتصال بعناصر الوقاية المدنية لإخمادها.

ومباشرة بعد وصولها، قام أفراد الوقاية المدنية بالدخول للشقة، ليصدموا بوجود جتث 6 أشخاص، عليها جروح وضربات بالسلاح الأبيض وآثار حروق خطيرة.

هذا ولا زالت عناصر الأمن الوطني والسلطات المحلية، الى حدود الساعة تطوق المكان للتحقيق في الفاجعة والكشف عن ملابساتها وفاعليها.

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