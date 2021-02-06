فاجعة سلا .. الضحايا 6 أشخاص وتم إضرام النار بالمكان بعد قتلهم
هبة بريس – سلا
اهتزت منطقة حي الرحمة بمدينة سلا، صباح يومه السبت، على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها 6 أشخاص.
وحسب شهود عيان، فقد تفاجأت الساكنة باشتعال النيران بأحد المنازل بالحي، قبل أن تقوم بالاتصال بعناصر الوقاية المدنية لإخمادها.
ومباشرة بعد وصولها، قام أفراد الوقاية المدنية بالدخول للشقة، ليصدموا بوجود جتث 6 أشخاص، عليها جروح وضربات بالسلاح الأبيض وآثار حروق خطيرة.
هذا ولا زالت عناصر الأمن الوطني والسلطات المحلية، الى حدود الساعة تطوق المكان للتحقيق في الفاجعة والكشف عن ملابساتها وفاعليها.
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5 تعليقات
لا حول و لا قوة الا بالله.كثر الفساد في البر و البحر بما كسبت ايدي الناس.كل شيء صار عرضة للفساد.الطمع و الجشع و الحقد و الكراهية و الابتعاد عن الدين.
أن لله و ان اليه راجعون يجب تطبيق القانون على المجرمون وكلنا الله على الجمعيات التي تدافع عن هؤلاء القتلة
هادشي سبب ديالو اقراص الهلوسة والعزلة والاستعمال الخاطيء للانترنيت الله يرحمهم ويسكنهم فسيح جنته المرجو مراقبة الابناء والانتماءات و الافكار المتطرفة وحتا الالعاب المشتركة متا فريفاير
This is really dangerous you have to open case then milk it clear please thank you very much
You have to open this case clear