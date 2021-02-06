المصالح الأمنية تحجز كمية مهمة من الشيرا ضواحي كليميم

منذ 21 دقيقة
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هبة بريس: أشعبان لحبيب

في إطار المجهودات التي تقوم بها، المصالح الأمنية من أجل محاربة التهريب الدولي للمخدرات، على صعيد التراب الوطني للمملكة، علمت هبة بريس من مصادرها الخاصة، أن الفرقة الإقليمية للشرطة القضائية بكليميم، و على ضوء معلومات دقيقة وفرتها ،مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت ذات الفرقة الخاصة وذلك في الساعات الاولى من صباح اليوم السبت، و بتنسيق مع سرية الدرك الملكي، من حجز كمية مهمة من مخدر الشيرا ولم تحدد مصادرنا الكمية المحجوزة إلى حدود الساعة في انتظار صدور بلاغ عن المديرية العامة للأمن الوطني .

مصادر الجريدة اسرت ان الكمية المحجوزة كانت مخبأة بإحكام في مكان سري بمنطقة تيدالت بنفوذ تراب جماعة فاصك بإقليم كليميم.

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