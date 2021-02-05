سلطات الفنيدق تتدخل لفض وقفة احتجاجية غير مرخصة

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هبة بريس ـ الرباط

قام عدد من الأشخاص، اليوم الجمعة، بتنظيم وقفة احتجاجية غير مرخصة وفي خرق لمقتضيات حالة الطوارئ الصحية، بشارع محمد الخامس بمدينة الفنيدق، مع تعمدهم قطع الطريق العام، مما اضطرت معه السلطات العمومية للتدخل في امتثال تام للضوابط والأحكام القانونية لفض هذا التجمهر.

وأوضح بلاغ لعمالة المضيق-الفنيدق، أنه خلال هذا التدخل، قام بعض المحتجين برشق أفراد القوات العمومية بالحجارة، مما أسفر عن إصابة 6 عناصر، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية، كما تم نقل 10 أشخاص إلى المستشفى أيضا، على إثر تسجيل حالات إغماء نتيجة التدافع وسط المحتجين.

وأضاف المصدر ذاته، أنه قد تم فتح بحث بخصوص هذه الأحداث تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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