“رفيقي ” يُطالب باسقاط قانون يُجرم العلاقات الجنسية خارج إطار الـزواج

هبة بريس ـ ع عياش

طالب محمد عبد الوهاب رفيقي الملقب بـ”أبو حفص”، بإسقاط الفصل 490 من القانون الجنائي، الذي يجرم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج.

وسجل رفيقي في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن الوقت قد حان من أجل توحد كافة التوجهات التي اتفقت على ضرورة إلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي، واصفا إياه بـ”المتخلف والظالم”.

وقال أبو حفص :”تنظن أن الوقت مناسب لكافة التوجهات لي شفت أنها شبه متفقة على أن هاد الفصل قانون متخلف وظالم، وأنو مكين لا في الدين ولا في المواثيق الحقوقية، باش تتوحد للترافع حول هاد القانون”.

وقال رفيقي، ” أن هذا القانون الوضعي يقتحم على الناس بيوتهم الخاصة وخلاواتهم، ويريد محاسبتهم بناء على معتقد ديني، داعيا إلى إلغائه، أو إصدار قانون يعاقب أيضا على النميمة والغيبة والكذب وترك الصلاة، ومتسائلا عن سبب التركيز فقط على تحريم العلاقات الرضائية ”

ومعلوم ان الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي يتص على أن “كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة الفساد، ويعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة”

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