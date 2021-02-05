“رفيقي ” يُطالب باسقاط قانون يُجرم العلاقات الجنسية خارج إطار الـزواج
هبة بريس ـ ع عياش
طالب محمد عبد الوهاب رفيقي الملقب بـ”أبو حفص”، بإسقاط الفصل 490 من القانون الجنائي، الذي يجرم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج.
وسجل رفيقي في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن الوقت قد حان من أجل توحد كافة التوجهات التي اتفقت على ضرورة إلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي، واصفا إياه بـ”المتخلف والظالم”.
وقال أبو حفص :”تنظن أن الوقت مناسب لكافة التوجهات لي شفت أنها شبه متفقة على أن هاد الفصل قانون متخلف وظالم، وأنو مكين لا في الدين ولا في المواثيق الحقوقية، باش تتوحد للترافع حول هاد القانون”.
وقال رفيقي، ” أن هذا القانون الوضعي يقتحم على الناس بيوتهم الخاصة وخلاواتهم، ويريد محاسبتهم بناء على معتقد ديني، داعيا إلى إلغائه، أو إصدار قانون يعاقب أيضا على النميمة والغيبة والكذب وترك الصلاة، ومتسائلا عن سبب التركيز فقط على تحريم العلاقات الرضائية ”
ومعلوم ان الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي يتص على أن “كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة الفساد، ويعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة”
14 تعليقات
أنت شيطان في وجه إنسان
هل ترضى لاختك ان تزني مع احد غريب ؟
لا حول ولا قوة إلا بالله، بهذا فإنه يشجع على العلاقة خارج الزواج وبالتالي أبناء خارج الزواج أي أطفال شوارع لا هوية لهم وأمهات عازبات يتسولن في الشوارع. لا أدري كيف خرج بهذا القرار مع العلم أنه يدعي معرفته بأمور الدين.
حسبي الله ونعم الوكيل تحول عمودي من الغلو في الدين الى الاباحية والفسق وهذه هي عقوبة البدعة
إذا سقط القانون أيها الشيخ المزور فالفساد سينتشر في كل ربوع المغرب سيعرف الشباب عن الزواج سترتفع نسبة الطلاق لعدة أسباب من بينها الخيانة الزوجية ستتنامى بيوت الدعارة في المدن والقرى سينتشر الأطفال غير الشرعيين في الشوارع ومعهم سيطغى الإجرام وتشيع المخدرات ..سيسود الفحش والمنكر في البلاد وهذا ما يسعى إليه أعداء الإسلام وأعداء الوطن ياشيخ ياباحثا عن العلاقات المحرمة دينيا واخلاقيا.
من أين لك هذا يا جاهل
اذا لم تستحي فقل ما تشاء.مخليتي للعلمانيين ميقولو
والله غريب امر هذا المتشيخ هذه مطالب الديوثية والحهر بالمنظر والزنى اتق ربك وتب توبة صادقة ولا تغرنك الحياة الدنيا إما من استار وزنى فلا أحد يدينه أو يشعر به
وما هو رد المجلس الاعلى للعلما ء وما قالت الحكومة وما حكم هؤلاء الشياطين الذين يطالبون بالسماح للرذيلة ان تنتشر فى بلادنا ام ان المسؤولين منشغلون بمراقبة الائمة فى المساجد فقط اتساءل من هذه الحثالة من يقف فى وجه هذه الشرذمة من البشر يجب على الحكومة ان تتحمل مسؤوليتها وتوقف هؤلاء الخبثاء عند حدهم حماية وصونا لاعراض المواطنين
في هذه الحالة سنسحب كل العقود كيف ما كان نوعها وتبقى الفاتحة في شراء المنازل والزواج والسيارات والكهرباء والماء إلى إلى آخر. انا لا أعرف كيف يصل هاؤلاء المعتوهين إلى هذه المناصب ؟
دائما هناك ناس يتبعون الحق و أخرون يتبعون الشيطان و هذا الزمان أتباع الشيطان المغاربة إتحدو ا مع أتباعه الغربيين من أكل إفساد الحياة علينا بالقوة
عجيب أمر هؤلاء قننوا وحدوا مما اباح الله ويحاولون إباحة ما حرم الله الم يأمر الله بجلد الزاني والزانية ام العلاقة خارج إطار الزواج لم تعد زنا ؟
أطلب من هذا الشخص أن يحتفظ بكلامه لنفسه. سير تقضي شي حاجة لراسك فإنك لا تمثل إلا نفسك… ولا تعنينا في شيئ
ردا على قول رفيقي، ” أن هذا القانون الوضعي يقتحم على الناس بيوتهم الخاصة وخلاواتهم….” لقد اكتفيت بويل للمصلين لتدلس على الناس، لم تقل بأن السلطات لا تدخل بيتا إلا بعد شكاية من المتضررين. ماذا تريد ؟ ان يعلم شخص انه يزنى ببيته ولا يبلغ عنه، ماذا تقول اذا حاول المتضرر ان يقتص لنفسه بنفسه،ماذا قيمة الدولة بعد ذلك، كلامك فيه شئ من الغباء.
نعم يا غراب الشؤم ” الوقت مناسب لكافة التوجهات ” الهدامة لعرى الإسلام، اللهم من أراد الكيد بالمسامين رد كيده في عنقه . زوينة هاد ” ويريد محاسبتهم بناء على معتقد ديني” الزنا أصبح معتقد ديني مبهم.