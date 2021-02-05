أصيلة..اعـتقال أربـعيني متهم بـالتغرير بـقاصر

هبة بريس- مكتب طنجة

تمكنت عناصر الشرطة بمدينة أصيلة التابعة لولاية أمن طنجة من القاء القبض على شخص يبلغ من العمر 45 سنة وذلك للإشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتغرير بفتاة .

و تعود وقائع الحادثة الى ليلة الثلاثاء المنصرم ، حيث استجابت دورية امنية لمصالح الدائرة لشكاية مباشرة لفتاة تتهم شخصا بمحاولة التغرير بها ، ليتم توقيف الشخص المشتكى به الذي تبين انه من ذوي السوابق العدلية .

و باستشارة مع النيابة العامة المختصة امرت بوضعه رهن تدبير الحراسة النظرية قصد البحث معه في هذا الموضوع و تقديمه امامها .

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0