البهاوي يكشف تفاصيل مشاركته في المسلسل الرمضاني “سول دموعي”

منذ 11 دقيقة
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نجلاء مزيان : هبة بريس

أعلن الفنان المغربي زهير البهاوي عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات، عن خوضه تجربة جديدة في مجال التمثيل، حيث يلعب دور البطولة في مسلسل رمضاني بعنوان “سول دموعي”.

و نشر البهاوي تدوينة مطولة جاءت كالتالي:”صحابي و الفانز ديالي المزيونين بغيت نشارك معاكم بعض الأخبار الفنية ديالي، ان شاء الله غادي نكون ضيف عليكم فشهر رمضان المبارك المقبل من خلال عمل درامي على قناة mbc 5″.

و واصل :”هادي ايام قليلة باش بدينا التصوير مع المخرج المبدع إبراهيم شكيري مع نخبة من الفنانين الممثلين المغاربة لي احتضنوني و ساعدوني و ما لقيت منهم غير الود بحكم انها اول تجربة ليا وراء الكاميرا كممثل شكرا ليهم كاملين و ادين لهم”.

و اختتم النجم المغربي تدوينته :” نتمنى نكون ضيف خفيف الظل عليكم خلال شهر رمضان ان شاء الله مودتي”.

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