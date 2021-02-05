جميلة المصلي

إحتقان بمؤسسة التعاون الوطني بعد تأخر صرف المنح السنوية لموظفيها

منذ 3 ساعات
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

علمت ” هبة بريس” من مصادرها الخاصة، عن إنسحاب جماعي لموظفي مؤسسة التعاون الوطني المنتمون لهياكل الدرع النقابي لحزب العدالة والتنمية، بسبب عجز الوزيرة ” المصلي” عن صرف المنح السنوية ( 2020) لفائدة موظفي وأطر مؤسسة التعاون الوطني .

وقد راسلت النقابة الوطنية لأطر وموظفي التعاون الوطني، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والاسرة، من أجل التدخل لصرف المنح السنوية لفائدة شغيلة القطاع.

وكانت شغيلة مؤسسة التعاون الوطني، قد إعتدات على صرف منحها السنوية نهاية الاسبوع الثاني من شهر يناير من كل سنة، غير أن التأخر في الميزانية السنوية لإدارة التعاون الوطني، تسبب بتذمر شغيلة القطاع على مستوى الادارة المركزية والمنسقيات الجهوية، وأثر بشكل سلبي على أوضاعهم الاجتماعية وإلتزاماتهم تجاه مؤسسات القروض.

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تعليق واحد

  1. الأغلبية جالسة وناعسة وكتسنى تشذ الفلوس .

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