أرباب محطات الوقود يستنكرون ”أي تلاعب أو غش في المحروقات“

منذ 11 دقيقة
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هبة بريس

استنكر أرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب أي تلاعب أو غش في المحروقات، مؤكدين على براءتهم من أي ممارسة من شأنها أن تلحق أضراراً بالاقتصاد الوطني .

كما رفض أرباب ومسيري وتجار محطات الوقود بالمغرب، في رسالة وُجهت إلى عزيز رباح وزير الطاقة والمعادن والبيئة، بأن يتحولوا إلى أكباش فداء للتغطية على المتورطين الحقيقين الذين يوزعون هذه المحروقات نهاراً جهاراً، طالبين من الوزير التوجه إلى منبع الفساد للقضاء على هذه الممارسات.

وتأتي مراسلة الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، بعد التصريحات الصادرة عن وزير الطاقة والمعادن، تحتل قبة البرلمان بخصوص المجهودات المبذولة من طرف وزارته لمحاربة الغش في المحروقات وإعلانه الشروع في إنجاز مختبر جديد لجودة المحروقات ب10 مليون درهم خلال السنة الجارية.

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