مشاهير ينخرطون في حملة إسقاط الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي
القسم الفني: هبة بريس
تزامنا مع الإفراج عن الشابة هناء ضحية الفيديو الجنسي، بعد أن قضت شهر داخل أسوار سجن تطوان بتهمة الفساد و الإخلال العلني بالحياء.
أطلق نشطاء مغاربة، حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو إلى إلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي، الذي يجرم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج.
و شارك في هذه الحملة مجموعة من الفنانين، حيث قام البعض منهم بتغيير صور البروفايل، و وضع صورة تدعو إلى “إسقاط الفصل 490” من القانون الجنائي المغربي.
و من بين الفنانين المنخرطين في هذه الحملة: الفنان الشوبي، الفنانة لطيفة أحرار، الفنان سعيد باي، الفنانة منى فتو، الفنانة فاطمة الجوهري، الفنانة نسرين الراضي، الراقصة مايا و غيرهم من المشاهير.
والجدير بالذكر أن هيئة المحكمة الابتدائية بمدينة تطوان، أدانت المنقبة صاحبة الفيديو بشهر واحد حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، بعدما جرى تمتيعها بظروف التخفيف.
11 تعليقات
من هم هؤلاء النشطاء و من يمثلون ،فأنا لا يمثلونني وأدوا الى التشدد اكثر لمحاربة الفساد و الفحش، و أدعوا لانشاء صندوق لمساعدة الشباب على الزواج .
اللهم على تعذبنا بما فعل السفهاء منا.
شوفوا شكون من العفن لي كيدعموا هذا المصيبة، المخير فيهم يدخل لداروا يلقى الام ديالوا ولا الاخت ولا الابنة ديالوا مع شي حيوان ، غادي يقسموا على جوج الا في حالة واحدة ، هي الديوثية والله المستعان على هذا الزمن .
هي ولينا في بلد علماني على مصراعيه. مابقيناش في بلاد و مملكة امارة المؤمنين. التشجيع على الدعاره بالعلالي وصافي.اتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. قال لك مشاهير
هذه دعوى للفاحشة و حرب قدرة على المجتمع.
فنانين و مشاهير!!!
هؤلاء بالنسبة لرايي المتواضع يتطفلون على الفن!!!
و الا فما راي الشارع في نجوميتهم؟!
لا علاقة بخرجتهم برايي..انما ان تقتنع بان لك دورا في المجتمع شئ، و ان تقنع الناس بجدول دورك شئ اخر!!
هناك خلط بين الحرية و قلة الاداب و الأخلاق!!
هذا موضوع محسوم نصوص دينية و مدنية!!!
و الا قولوا لنا اننا نتخلى عن ملينا!!!
ا
مشاهير ينخرطون في حملة إسقاط الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي.
التطبيع مع الفاحشة يسيل لعاب البهائم . لا يتحرجون في رؤية أمهاتهم و أخواتهم وزوجاتهم. تخلوا عن مبدإ الرجولة والشهامة
مشاهير ينخرطون في حملة إسقاط الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي.
التطبيع مع الفاحشة يسيل لعاب البهائم . لا يتحرجون في رؤية أمهاتهم و أخواتهم وزوجاتهم. تخلوا عن مبدإ الرجولة والشهامة
و باغين الله سبحانه و تعالى يرفع الوباء ؟؟؟
الفنانين لا يمثلون الشعب المغربي.انا ضد .
أقسم بالله أن من هاد ” الفنانة ” كاملين كنت كنعرف غير لطيفة أحرار و هادك ” الفنان ” اللي واحد الوقت كان نحيف كنعرفو غير من الصورة. و مني مشيت لأنترنت باش نشوف هاد الوجوه لقيت هاد ” الفنانات ” عندهم قاسم مشترك : كلهم خيبات.
قاليك مشاهير؟؟؟
الشوبي فايت ساب الدين .احرار فايت ضحكت على قرآن كريم. منى فتو معروفة بادوار جنسية. سعيد باي فايت معري مؤخرة. الراضي سحاقية. مايا عاهرة…… هادو هما لي باغين يسقطو هذا الفصل.
حسبنا الله ونعم الوكيل.