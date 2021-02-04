مشاهير ينخرطون في حملة إسقاط الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي

القسم الفني: هبة بريس

تزامنا مع الإفراج عن الشابة هناء ضحية الفيديو الجنسي، بعد أن قضت شهر داخل أسوار سجن تطوان بتهمة الفساد و الإخلال العلني بالحياء.

أطلق نشطاء مغاربة، حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو إلى إلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي، الذي يجرم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج.

و شارك في هذه الحملة مجموعة من الفنانين، حيث قام البعض منهم بتغيير صور البروفايل، و وضع صورة تدعو إلى “إسقاط الفصل 490” من القانون الجنائي المغربي.

و من بين الفنانين المنخرطين في هذه الحملة: الفنان الشوبي، الفنانة لطيفة أحرار، الفنان سعيد باي، الفنانة منى فتو، الفنانة فاطمة الجوهري، الفنانة نسرين الراضي، الراقصة مايا و غيرهم من المشاهير.

والجدير بالذكر أن هيئة المحكمة الابتدائية بمدينة تطوان، أدانت المنقبة صاحبة الفيديو بشهر واحد حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، بعدما جرى تمتيعها بظروف التخفيف.

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