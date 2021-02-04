بعد التشكيك في مصداقيتها… الشوبي يكشف المستور بخصوص شقة عائشة ماه ماه

منذ 21 دقيقة
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نجلاء مزيان: هبة بريس

بعد الكثير من اللغط و الانتقاد الذي طال الفنانة القديرة عائشة ماه ماه بخصوص الشقة المهداة لها من في أحد البرامج، قرر الفنان الشوبي الرد على كل من شكك في مصداقية الفنانة المغربية و كشف مجموعة من التفاصيل.

و نشر الشوبي تدوينة مطولة عبر حسابه بموقع فايسبوك جاءت كالتالي:”نعم للسيدة عائشة ماه ماه شقة مهداة من المستشهرين في أحد البرامج وقد كان حضورها وقبولها ثمنا لذلك، نعم أنها لا تقطن بها لأنها بعيدة عن الحي الذي تآلفت معه ومع أهله واصبحوا أهلها الذين لا يمكن التخلي عن جيرتهم”.

و تابعت:”هي سيدة كبيرة في السن بل في المنفى البيضاوي الذي إذا ما احتاجت لشيء بوسط المدينة عليها أن تتنقل بما لا يقل عن 200 درهم وليس به نفس الناس الذين يسألون عنها كل صباح قبل توجههم لأعمالهم ليطمئنوا على صحتها وسلامتها”.

و واصل :”نعم أنها تساعد أبنها ليعيش حياة كريمة لأنه يعطل عن العمل، نعم إنها إنسانة لا تطلب الكثير مقابل حب الكثيرين لها وتتافف كما جاء في شهادات جيرانها
نعم أن المحل الذي تسكنه حاليا في حي بورگون يعج بالمخلوقات الأليفة بمطارح النفايات ومجاري الواد الحار”.

و أضاف:”ولقد إتصل بي شخص ومدني برقم هاتفه ليقضي عن القوارض التي تأرق فنانتنا مشكورا وتركت لها رقم الهاتف ليخلصها الرجل الطيب”.

و اختتم: “أما أنتم أيها المنتمون لمحاكم التفتيش في صحافة المسالك البولية والواد الحار فإنكم تزدادون حقدا ومرضا تجاه أناس لم يكن ذنبهم إلا أنهم عاشوا وأنتم تحملون بيارق العداء لمن تعتبرونهم لحما يفترس بنقراتكم المغمسة في الريع والفساد”.

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