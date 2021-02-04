صورة تعبيرية

صادم.. وزارة العدل اقتنت طاولة اجتماعات بـ76 مليون سنتيم وسلة مهملات بـ 6012 درهم

منذ 4 ساعات
3

هبة بريس – الرباط

طالب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، النيابة العامة، بفتح بحث قضائي، بناء على تقرير للمفتشية العامة لوزارة المالية حول شبهات بالصفقات في وزارة العدل.

وقال الغلوسي، في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي في موقع التواصل الإجتماعي”فيسبوك” : “حجم الأموال العمومية، التي أنفقت في تجهيزات بأسعار خيالية، لايصدقها العقل، ولا حتى منطق الأسعار، والسوق، وهكذا، فإن سعر شجرة الزيتون للتزيين وصل، حسب ماتم تداوله، والمنسوب إلى التقرير مبلغ 36000 درهم للشجرة الواحدة، وكلفت طاولة للاجتماعات 76مليون سنتيم، حسب المعطيات، التي لم يتم تكذيبها إلى حدود اللحظة.

وتابع الغلوسي: “يتعلق الأمر بتجهيزات المعهد العالي للقضاء، الذي خصصت له مبالغ تصل إلى ما يقارب 40 مليار سنتيم، ومن العجائب الواردة في التقرير شراء تلفاز كلّف 22000 درهم، بينما كلّف شراء ثلاجة مبلغ 15000درهم، وشراء سلة مهملات بمبلغ 6012 درهما، فضلا عن إقتناء مائة علبة للأرشيف بمبلغ 1000درهم للعلبة الواحدة.”

وطالب الغلوسي، رئيس النيابة العامة في الرباط بفتح بحث تمهيدي في الوقائع الواردة في تقرير المفتشية العامة لوزارة المالية، مشيئا الى أنه تضمن العديد من الاختلالات المالية، التي قد ترقى من حيث طبيعتها، الى جرائم ماسة بالمال العام، وتقع تحت طائلة القانون الجنائي.

وأضاف الغلوسي: “يقتضي منكم الاستماع إلى وزراء العدل، الذين تولوا المسوؤلية، خلال الفترة، التي شملها تقرير المفتشية العامة لوزارة المالية، تحت عدد 6408، فضلا عن الاستماع إلى المسؤولين عن قسم الصفقات العمومية والتجهيزات في الوزارة، ومسوؤلي المعهد العالي للقضاء، وكذلك مسوؤلي المقاولات، التي أنجزت تلك الصفقات، وكل شخص قد تكون له صلة مباشرة، أوغير مباشرة بالوقائع الواردة في التقرير المذكور”.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الرميد يتبرأ من صفقات وزارة العدل “المشبوهة”.. “لاعلاقة لها بمرحلتي”

الرميد يتبرأ من صفقات وزارة العدل “المشبوهة”.. “لاعلاقة لها…

منذ ساعتين
Photo of الأميرة للا حسناء تُشيد بالتزام الملك بقضايا “المناخ والبيئة”

الأميرة للا حسناء تُشيد بالتزام الملك بقضايا “المناخ والبيئة”

منذ 17 ساعة
Photo of الاستقلال ينتقد تأخر الحكومة في تفعيل الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية

الاستقلال ينتقد تأخر الحكومة في تفعيل الاستراتيجية الوطنية للحماية…

منذ 18 ساعة
Photo of العثماني: القطاع السياحي يساهم في تعارف وتقارب الشعوب والثقافات

العثماني: القطاع السياحي يساهم في تعارف وتقارب الشعوب والثقافات

منذ 21 ساعة
Photo of ال pps يجمد عضوية رئيس مجلس عمالة الصخيرات بعد إستفادته من لقاح ” كوفيد 19″

ال pps يجمد عضوية رئيس مجلس عمالة الصخيرات بعد…

منذ 21 ساعة
Photo of بوريطة يتباحث مع الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية.. وهذه التفاصيل

بوريطة يتباحث مع الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية.. وهذه…

منذ 23 ساعة
Photo of بمشاركة المغرب.. المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي يفتتح أشغال دورته ال38

بمشاركة المغرب.. المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي يفتتح أشغال دورته…

منذ 23 ساعة
Photo of دبلوماسي إسرائيلي: “جميع الشركات الإسرائيلية طلبت تسيير رحلات جوية إلى المغرب”

دبلوماسي إسرائيلي: “جميع الشركات الإسرائيلية طلبت تسيير رحلات جوية…

منذ يوم واحد
Photo of الPPS يثمن “النجاح البَـيِّـن” لانطلاق عملية التلقيح بالمملكة

الPPS يثمن “النجاح البَـيِّـن” لانطلاق عملية التلقيح بالمملكة

منذ يوم واحد
Photo of ناقشا اتفاقيات التعاون الثنائي.. تفاصيل مكالمة بوريطة مع نظيره الإسرائيلي

ناقشا اتفاقيات التعاون الثنائي.. تفاصيل مكالمة بوريطة مع نظيره…

منذ يوم واحد

‫3 تعليقات

  1. لابد من محاسبة هؤلاء المبدرين.

  3. مزيان الله يزيدهوم الخير داو لينا كولشي خلولينا غي الاعصاب و صخط والمرد و حنا نخليو ليهم الله اما دولة معندها مدير ليهم لحبس يسلكو منو غي بفلوس ،3 سلات لمهملات😟😟😟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق