المنتخب المغربي للمحليين يصل للمرة الثانية تواليا لنهائي الشان

منذ 11 دقيقة
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هبة بريس ـ رياضة

تأهل المنتخب الوطني إلى نهائي كأس أمم أفريقيا للاعبين المحليين عقب تغلبه على الكاميرون بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على أرضية ملعب ليمبي، ضمن نصف نهائي المسابقة المذكورة.

وسجل سفيان بوفتيني الهدف الأول للمنتخب الوطني في الدقيقة 28، وأضاف سفيان رحيمي الهدف الثاني في الدقيقة 40، ثم وقع سفيان رحيمي على الهدف الثالث في الدقيقة 73، وسجل محمد علي بامعمر الهدف الرابع في الدقيقة 83.

وأجرى الناخب الوطني حسين عموتة تغييرا وحيدا على مستوى التشكيلة الأساسية للمنتخب، مقارنة مع التشكيلة التي خضت المبارة السابقة ضد زامبيا، إذ أقحم نوح وائل السعداوي كأساسي بديلا لأدم النفاتي المصاب، بينما حافظ على بقية العناصر.

وسيطر المنتخب الوطني على مجريات الجولة الأولى، التي كان فيها الخط الهجومي للعناصر الوطنية حاسما، وتم استغلال الفرص التي أتيحت بالشكل المطلوب، باستثناء فرصة أتيحت للمهاجم أيوب الكعبي وتصدى لها حارس منتخب الكاميرون.

وخلال الجولة الثانية، تحرك المنتخب الكاميروني نحو مناطق المنتخب الوطني بحثا عن العودة في النتيجة، لكن دون جدوى، في ظل التنظيم الدفاعي للجيد للعناصر الوطنية.

وبهذا يكون المنتخب الوطني قد تأهل للمرة الثانية على التوالي إلى نهائي الشان، ليضرب بذلك موعدا مع المنتخب المالي، في النهائي المقرر يوم الأحد القادم بداية من الثامنة مساء على أرضية ملعب أحمدو أهيدجو بياوندي.

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