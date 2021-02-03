بورصة الدار البيضاء تغلق تداولاتها على وقع الارتفاع

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هبة بريس ـ وكالات

اغلقت بورصة الدار البيضاء تداولات ، اليوم الأربعاء ، على وقع الارتفاع ، مدعومة بالأداء الجيد لقطاعات الحراجة / الورق ، والكيمياء ، والتأمينات .

وهكذا سجل مؤشر مازي ارتفاعا بنسبة 0,36 بالمائة ( 11.751,10 نقطة ). وانتعش مؤشر “موروكو ستوك أنديس 20″،(MSI20)، بنسبة 0,28 في المائة، ليستقر عند 959,57 نقطة.

أما مؤشر ماديكس، وهو مؤشر مدمج يتكون من الأسهم المتداولة على أساس مستمر، فقد ربح 0,37 في المائة، ليسجل 9.581,07 نقطة.

وفي ما يتعلق بالمؤشرات الدولية، سجل مؤشر “إف إس تي إي – سي إس إي موروكو 15” ارتفاعا بـ 0,36 في المائة، محققا بذلك 10.755,45 نقطة، في حين منح “إف تي إس إس إي موروكو آل- ليكيد ” 0,26 بالمائة ( 10.086,81 نقطة ).

من جهته، سجل المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة “كزابلانكا أي إس جي 10 ” ارتفاعا بنسبة 0,40 في المائة، مسجلا بذلك 901,46 نقطة.

وعلى المستوى القطاعي ، سجل مؤشر الحراجة / الورق ، أفضل أداء (زائد 2,87 بالمائة ) ، مدعوما بالأداء الجيد ل Med Paper .

كما بصم مؤشر ” الكيمياء ” على أداء جيد ( زائد 2,24 بالمائة) ، وذلك بفضل أداء Snep ( زائد 2,38 بالمائة )، علاوة على قطاع التأمينات الذي انتعش بدوره بنسبة 2,15 بالمائة مدعوما بأداء Wafa Assurance ( زائد 3,86 بالمائة) .

أما على مستوى الانخفاضات فقد سجل قطاع الهندسة ومعدات التجهيزات الصناعية ( ناقص 2,38 بالمائة) ، متبوعا بقطاع النقل ( ناقص 0,68 بالمائة) ، والمشروبات ( ناقص 0,41 بالمائة) ، والكهرباء ( ناقص 0,21 بالمائة) .

وبلغ الحجم الإجمالي للتداول 85,4 مليون درهم ، تمت كلها في السوق المركزية . أما رسملة البورصة فقد بلغت 607,06 مليار درهم .

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