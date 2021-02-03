الجيش الإسرائيلي يحتجز وزيرا فلسطينيا وكوادر من هيئة مقاومة الجدار والاستيطان
هبة بريس ـ وكالات
احتجز الجيش الإسرائيلي الوزير الفلسطيني وليد عساف ومحافظ طوباس اللواء يونس العاص وكوادر هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، عقب شروعهم بإعادة بناء ما هدمه الجيش في حمصة.
وكان الجيش الإسرائيلي قد اقتحم الموقع أكثر من مرة على مدار اليوم وهدم وفكك الخيام التي نصبها السكان بعد عملية هدم نفذها الجيش في حمصة الفوقا بالأغوار الشمالية.
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حين وصل هتلر الى السلطة طبق أول قانونين صنع بهما ما يسمى “أكبر معجزة مالية في التاريخ”: 1_ منع جميع انشطة الدعارة والشدود الجنسي وجميع القاذورات وإغلاق الحانات وجميع الاماكن المخصصة لها التي كانت كلها يديرها يهود. 2_ منع تحصيل الفائدة ( الربا ) لأن جميع الاشخاص الأغنياء أنذاك هم يهود قاموا بفرض رسوم كبيرة على الناس أدت إلى تدمير وتخريب اقتصاد ألمانيا مثلما دمروا قبلها روسيا بواسطة الشيوعية ( زعيمها كارل ماكس يهودي).المصدر الحاخام بارون روفين.