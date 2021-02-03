الجيش الإسرائيلي يحتجز وزيرا فلسطينيا وكوادر من هيئة مقاومة الجدار والاستيطان

هبة بريس ـ وكالات

احتجز الجيش الإسرائيلي الوزير الفلسطيني وليد عساف ومحافظ طوباس اللواء يونس العاص وكوادر هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، عقب شروعهم بإعادة بناء ما هدمه الجيش في حمصة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد اقتحم الموقع أكثر من مرة على مدار اليوم وهدم وفكك الخيام التي نصبها السكان بعد عملية هدم نفذها الجيش في حمصة الفوقا بالأغوار الشمالية.

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