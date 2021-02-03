الجيش الإسرائيلي يحتجز وزيرا فلسطينيا وكوادر من هيئة مقاومة الجدار والاستيطان

منذ 7 ساعات
1

هبة بريس ـ وكالات

احتجز الجيش الإسرائيلي الوزير الفلسطيني وليد عساف ومحافظ طوباس اللواء يونس العاص وكوادر هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، عقب شروعهم بإعادة بناء ما هدمه الجيش في حمصة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد اقتحم الموقع أكثر من مرة على مدار اليوم وهدم وفكك الخيام التي نصبها السكان بعد عملية هدم نفذها الجيش في حمصة الفوقا بالأغوار الشمالية.

ما رأيك؟
المجموع 3 آراء
3

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of واشنطن: لا نتطلع إلى التواصل مع مادورو في الأمد القريب

واشنطن: لا نتطلع إلى التواصل مع مادورو في الأمد…

منذ 3 ساعات
Photo of بريطانيا .. 10 ملايين شخص تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا

بريطانيا .. 10 ملايين شخص تلقوا الجرعة الأولى من…

منذ 8 ساعات
Photo of منح “جائزة زايد للأخوة الإنسانية” لغوتيريش والناشطة الفرنسية -المغربية لطيفة ابن زياتين

منح “جائزة زايد للأخوة الإنسانية” لغوتيريش والناشطة الفرنسية -المغربية…

منذ 8 ساعات
Photo of إحصائية: 735 صحفي على الأقل في العالم توفوا بفيروس كورونا

إحصائية: 735 صحفي على الأقل في العالم توفوا بفيروس…

منذ 11 ساعة
Photo of الصحة العالمية: احتكار لقاحات كورونا يفتح الباب لتحورّه

الصحة العالمية: احتكار لقاحات كورونا يفتح الباب لتحورّه

منذ 15 ساعة
Photo of إصابات كورونا حول العالم تقترب من 104 مليون حالة

إصابات كورونا حول العالم تقترب من 104 مليون حالة

منذ 15 ساعة
Photo of تونس..91 وفاة و1367 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تونس..91 وفاة و1367 إصابة جديدة بفيروس كورونا

منذ 16 ساعة
Photo of برلين تفرض ارتداء الكمامة داخل السيارات

برلين تفرض ارتداء الكمامة داخل السيارات

منذ يوم واحد
Photo of الاتحاد الأوروبي يأسف لقرار كوسوفو فتح سفارة في القدس

الاتحاد الأوروبي يأسف لقرار كوسوفو فتح سفارة في القدس

منذ يوم واحد
Photo of منصف المرزوقي: قصة “الطرد المشبوه” مجرد تمثيلية مضحكة

منصف المرزوقي: قصة “الطرد المشبوه” مجرد تمثيلية مضحكة

منذ يوم واحد

تعليق واحد

  1. حين وصل هتلر الى السلطة طبق أول قانونين صنع بهما ما يسمى “أكبر معجزة مالية في التاريخ”: 1_ منع جميع انشطة الدعارة والشدود الجنسي وجميع القاذورات وإغلاق الحانات وجميع الاماكن المخصصة لها التي كانت كلها يديرها يهود. 2_ منع تحصيل الفائدة ( الربا ) لأن جميع الاشخاص الأغنياء أنذاك هم يهود قاموا بفرض رسوم كبيرة على الناس أدت إلى تدمير وتخريب اقتصاد ألمانيا مثلما دمروا قبلها روسيا بواسطة الشيوعية ( زعيمها كارل ماكس يهودي).المصدر الحاخام بارون روفين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق