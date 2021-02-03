التقدم والاشتراكية يطالب الحكومة بالنهوض بأوضاع الفئات المتضررة من الجائحة

منذ 21 دقيقة
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هبة بريس – الرباط

طالب المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، الحكومة، بالنهوض بأوضاع الفئات المتضررة من جائحة كورونا.

وأفاد المكتب في بلاغ صدر عقب اجتماعه المنعقد أمس الثلاثاء، أنه في سياق مرتبط بذلك، ومع ضرورة اعتماد مقاربةِ التدرج ومراعاة عدم التسرع في الإقدام على خطواتٍ تخفيفية من شأنها إحداث انتكاسة في الوضع الصحي، فإن الحزب يُطالب الحكومة باتخاذ الإجراءات المناسبة والكفيلة بالنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، والاهتمام أكثر بالقطاعات الأشد تضرراً من الجائحة، المهيكلة منها وغير المهيكلة.

كما دعا الحزب، الحكومة، إلى اتخاذ ما يمكن من التدابير لمعالجة الأوضاع الاجتماعية المزرية التي تُعاني منها عددٌ من الفئات في مجتمعنا.

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