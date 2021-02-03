مندوبية لحليمي: معدل البطالة ارتفع إلى 11.9% سنة 2020

هبة بريس

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن معدل البطالة ارتفاع ب2,7 نقطة بين سنة 2019 و 2020 ، منتقلا من 9,2 إلى 11,9 في المئة.

وأوضحت المندوبية في مذكرة حول “وضعية سوق الشغل بالمغرب”، أن هذا الارتفاع الذي هم جميع فئات السكان، هو نتاج لزيادته في كلا الوسطين ، حيث انتقل بالوسط القروي إلى 5.9 في المئة، وبالوسط الحضري إلى 15,8 في المئة.

وهم ارتفاع البطالة جميع فئات السكان، حيث ارتفع ب 2,9 نقطة لدى الرجال، منتقلا من 7,8 في المئة إلى 10,7 في المئة و بـ 2,7 نقطة لدى النساء، منتقلا من 13,5 إلى 16,2 في المئة .

وارتفع معدل البطالة لحاملي الشهادات، من جهته، بـ 2,8 نقطة، منتقلا من 15,7 في المئة إلى 18,5 في المئة، في حين، سجل أعلى ارتفاع لدى الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و 24 سنة (6,2 نقطة)، حيث انتقل من 24,9 إلى 31,2 في المئة.

وارتفع عدد العاطلين عن العمل ب322.000 شخص بين سنتي 2019 و 2020، منتقلا من1.107.000 إلى 1.429.000 عاطل، وهو ما يعادل زيادة قدرها 29 في المئة وذلك نتيجة ارتفاع عدد العاطلين بــ 224.000 عاطل بالوسط الحضري و98.000 بالوسط القروي، وهم هذا الارتفاع بالأساس الأشخاص اللذين سبق لهم أن اشتغلوا.

من جهة أخرى، ارتفع حجم الشغل الناقص بشقيه، خلال هذه الفترة، من 1.001.000 إلى 1.127.000، (من 514.000 إلى 619.000 بالمدن ومن 487.000 إلى 508.000 بالقرى) .

وهكذا ارتفع معدل الشغل الناقص من 9,2 في المئة إلى 10,7 في المئة على المستوى الوطني ، ومن 8,3 في المئة إلى10,1 في المئة بالوسط الحضري ومن 10,4 إلى 11,6 في المئة بالوسط القروي.

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