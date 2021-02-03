ارتفاع مبيعات السيارات في المغرب ب 6.65 في المائة في يناير

هبة بريس

بلغت مبيعات السيارات الجديدة في المغرب 13 الف و335 سيارة خلال شهر يناير الماضي، بزيادة نسبتها 65ر6 في المائة بالمقارنة مع يناير 2020 بحسب أحدث بيانات جمعية مستوردي السيارات في المغرب.

وقالت الجمعية إن هذه المبيعات تتوزع على السيارات العادية ب 11 الف و679 وحدة بزيادة 38ر4 في المائة والمركبات التجارية الخفيفة 1656 وحدة بزيادة 93ر25 في المائة.

وفي التفصيل تواصل علامة داسيا التجارية هيمنتها على مبيعات قطاع السيارات بحصة 92ر30 في المائة بمبيعات 3611 وحدة وبنمو من 46ر6 في المائة.

تليها علامة رونو (1411 وحدة مباعة وحصة 08ر12 في المائة) ثم هيونداي (1089 وحدة وحصة 32ر9 في المائة).

وفي الوقت نفسه نمت مبيعات كل من سيتروين وفيات على التوالي بنسبة 1ر16 في المائة (577 وحدة) و 47ر1 في المائة ( 414 وحدة ).

وفي ما يتعلق بالمركبات التجارية الخفيفة فقد ارتفعت مبيعات العلامة التجارية الصينية دونغ فان سوكون بنسبة 06ر30 في المائة لتحقق مبيعات من 346 وحدة، وحصة سوقية نسبتها 89ر20 في المائة أمام كل من فورد (192 وحدة وحصة 9ر11 في المائة) ورونو (186 وحدة بحصة 23ر11 في المائة).

وفيما يتعلق بمبيعات السيارات “الفاخرة”، فقد ظلت المراتب الثلاث الأولى تحت سيطرة أودي وبي إم دبليو ومرسيدس بحصة سوقية تبلغ على التوالي 2 في المائة و72ر1 في المائة و52ر1 في المائة.

وباعت المجموعات الألمانية الثلاث على التوالي 233 و 201 و 178 وحدة في يناير 2021.

من جانبها رفعت بورش مبيعاتها بنسبة 5ر212 في المائة في يناير الماضي وباعت 50 سيارة.

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