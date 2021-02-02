نقابة : كُلما زاد منسوب افلاس الصناديق اتجهت الحكومة الى جيوب الموظفين

هبة بريس ـ الرباط

طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل، الحكومة بالتوقف عن استنزاف جيوب الموظفين بالإقتطاعات.

ورفضت المنظمة في بيان لها ” فرض اقتطاعات جديدة من أجور الموظفين، داعية الحكومة الى التوقف عن استنزاف جيوبهم وتدمير ما تبقى من الطبقة الوسطى والى توقيف فساد وإفلاس صناديق التقاعد والتامين الصحي والتعاضديات و الإسراع بالمصادقة النهائية على مدونة التعاضد المجمدة بمجلس المستشارين ”

وسجلت ذات الجهة أنه ” كلما ارتفعت درجة وشدة مشكلة العجز وزاد منسوب افلاس صناديق الحماية والتأمينات الاجتماعية بالمغرب، اتجهت الحكومة الى منفذها المفضل والسهل المنال للخروج من ازمتها، المتمثل في وضع يديها في جيوب الموظفين والمتقاعدين المنخرطين في التأمينات الاجتماعية”

وقالت أنه “بدل أن تقف الحكومة على الاسباب الحقيقية “الكامنة وراء العجز المتكرر والافلاس لهذه الصناديق وما تمت مراكمته من اختلالات و ظلت تعرفه من غياب الشفافية والتفاوتات بسبب سوء الحكامة في التدبير والتسيير وفي أنماط التفكير التقليدية، اختارت اطلاق سهامها صوب جيوب الموظفين والطبقة المتوسطة في المجتمع من خلال سلسلة من الاقتطاعات من الأجور الهزيلة أصلا”.

وأكدت ان صناديق الحماية والتأمينات الإجتماعية، تحولت الى “مصدر غنى للبعض على حساب حقوق المنخرطين ومدخراتهم، وهو واقع مؤلم لمؤسسات الاحتياط الاجتماعي بالمغرب أكدتها نتائج اغلب تقارير لجان تقصي الحقائق ولجان الاستطلاع البرلمانية”.

وطالبت الهيئة النقابية نفسها، حكومة العثماني بضرورة الإسراع في المصادقة النهائية على مدونة التعاضد المجمدة بمجلس المستشارين،كما عبرت في الآن نفسه عن رفضها القاطع لأي إقتطاع جديد من أجور الموظفين.

ونبهت الأخيرة إلى أن العديد من الملفات لاتزال “متداولة في فضاءات القضاء والمحاكم، ويتعلق الأمر بتبديد 115 مليار درهم من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو ما يمتل ضعف ميزانية التجهيز التي ترصدها الحكومة سنويا في قوانيها المالية ، فضلا عن ما عرفه الصندوق المغربي للتقاعد من تبذير في عملية توظيف الاحتياطات المالية في استمارات فاشلة ومغامرات غير محسوبة ودون منهجية لتدبير المخاطر”.

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