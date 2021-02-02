فيديو مسرب.. الشرطة الإسبانية تعنف قاصرين مغاربة بوحشية

هبة بريس _ يسير الإيحيائي

مشهد صادم ومشين ذاك الذي وثقته إحدى عدسات الهاتف الخلوي بأحد مراكز إيواء القاصرين بإسبانيا بعد تدخل عنيف لأفراد الشرطة الوطنية في حق قاصرين مغاربة داخل باحة المركز .

يحدث هذا في في جزيرة “لاس بالماس” وفي مركز للإيواء ” طيندايا” الذي يفترض فيه أن يكون رحيما بنزلائه القاصرين وليس العكس كما تظهره التسجيلات من ركل ورفس واحتقار ضد أبناء المغرب الذين زجت بهم ظروف الحياة القاسية في هذا المركز .

روايات ملابسات هذه الواقعة تطرقت لها بعض الصحف المحلية الإسبانية كعادتها باحتشام شديد، حيث عزت التدخل العنيف للشرطة الوطنية بأنه جاء بعد طلب من مسؤولي المركز ، وذلك بعد أن رفض أحد النزلاء القاصرين الخروج وأشهر ” مقصا” هدد به المدير والموظفين، وفي واقع الأمر لا تأكيدات حول هذه الرواية، فقد عودتنا الصحف الإسبانية إنحيازها في مثل هذه الوقائع ونشر ما يحلو لها او يملى عليها من الجهات المعنية لأن الضحية مغربي.

وقد كان لنا في وفاة ” إلياس” داخل مركز النزلاء بألميرية خير ذليل على هذه الأكاذيب وغيره كثر على مر السنين ذهبوا ضحية إعتداءات ممنهجة ومن جهات رسمية،ثم بعد ذلك تخرج علينا الصحف والجرائد بروايات أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها” ترهات” لا تنسجم مع الواقع.

وما يثير الإنتباه في هذا المقطع هو الإستعمال المفرط للقوة في حق القاصرين داخل مركز عمومي ما يدعونا إلى القلق مما يقع داخل المخافر والقاعات المغلقة في دولة تتبجح بالديمقراطية وحقوق الإنسان.

فهل تتحرك وزارة الخارجية كغير عادتها للمطالبة بفتح تحقيق شامل تجاه ما جرى في هذا المركز وغيره من المراكز الأخرى ودائما يكون الضحايا من المغاربة.

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