فايزر: “نتوقع تحقيق 15 مليار دولار من مبيعات اللقاحات”

منذ ساعتين
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هبة بريس – وكالات

قالت شركة الأدوية الأمريكية “فايزر”، اليوم الثلاثاء، إنها تتوقع تحقيق 15 مليار دولار، أو ما يعادل ربع إجمالي إيراداتها هذا العام، من بيع لقاح “كوفيد 19” الذي طورته بالتعاون مع شريكها الألماني “بيونتك”.

وتوقعت الشركة أن تتراوح مبيعات عام 2021 بين 59.4 مليار دولار و61.4 مليار دولار، مع توقع أن تساهم مبيعات اللقاحات بنحو 25% من المبيعات، حسبما نقلت وكالة “رويترز”.

و في المقابل، مثلت مبيعات 2020 من لقاح الالتهاب الرئوي الأكثر مبيعا “بريفنار 13” ما يقرب من 14% من مبيعات “فايزر” البالغة 41.91 مليار دولار.

و تتوقع الشركة الآن أرباحا معدلة للعام بأكمله تبلغ 3.10 دولار إلى 3.20 دولار للسهم الواحد، بزيادة من توقعاتها السابقة البالغة 3 دولارات إلى 3.10 دولار للسهم الواحد.

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