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“مسودة الانتخابات” تفجر الخلاف من جديد بين الأحزاب

منذ 41 دقيقة
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

علمت ” هبة بريس” أن هناك أزمة خلاف تلوح في الأفق بين أحزاب الاغلبية والمعارضة، بسبب الصيغة النهائية ل ” مسودة الانتخابات” التي تقوم وزارة الداخلية على تنقيحها .

وأضافت نفس المصادر، أنه رغم التطمينات التي قدمها أمناء الاحزاب حول التوافق على المسودة الجديدة للانتخابات، غير أن الخلاف مستمرا بين كل مكونات حكومة العثماني.

ومن بين نقط الخلاف عملية توسيع دوائر التصويت باللائحة لأكبر عدد من الناخبين، وحدف العتبة، وكذلك حول إستمرار لائحة الشباب ب ” 30 مقعدا ولائحة النساء ب 60 مقعدا.

وهناك أحزاب طالبت بإضافة 30 مقعدا للشباب وانتقاص الحصة من لائحة النساء، في حين أن آخرون قد إقترحوا اعتماد لائحة الكفاءات بضم النساء والشباب في لائحة وطنية واحدة، تأخذ بعين الاعتبار ” الجهوية” عوض المركز( الرباط والبيضاء ) .

كما لازال الخلاف مستمر حول المذكرات التي قدمتها الاحزاب، بخصوص موعد الانتخابات المقبلة، هل يونيو أم شتنبر، وهل يوم الاقتراع سيبقي على يوم ” الجمعة” أم سيتم تغييره لأحد أيام الاسبوع .

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