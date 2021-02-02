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تقرير: المشاهدة اليومية للقنوات المغربية للبيت الواحد تجاوزت 7 ساعات

منذ يوم واحد
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هبة بريس

كشف صادر عن مؤسسة “ماروك ميتري” لقياس نسب المشاهدات القنوات التلفزية المغربية، أن أزيد من 29 مليون مغربي شاهدوا على الأقل لحظة واحدة إحدى القنوات المغربية خلال شهر دجنبر المنصرم.

وأفاد التقرير، أنه خلال نفس الشهر، بلغت مدة المشاهدة اليومية للتلفزة بالنسبة للبيت الواحد، 7 ساعات و 17 دقيقة، أي أن تلفازا واحدا على الأقل يكون مشغلا لمدة 7 ساعات و 17 دقيقة يوميا للبيت الواحد.

وأضاف التقرير أن الشخص البالغ من عمره خمس سنوات فما فوق، شاهد التلفزة يوميا لمدة 3 ساعات و54 دقيقة، موضحا أن معدل مشاهدي القنوات المغربية في كل ثانية من اليوم يصل إلى 2647.000 شاهد وفي كل ثانية من وقت الذروة يصل إلى 7400.000 مشاهد بالغة أعمارهم 5 سنوات فما فوق.

هذا وشمل هذا التقرير القنوات الوطنية الأولى، الأولى دولية، القناة الثانية، القناة الثانية عالمية، الرياضية، المغربية، الأمازيغية، السادسة.

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‫2 تعليقات

  1. ياربي السلامة كم نضيع من الوقت.

  2. غالبية سكان المفرب لا يتابعون سوى النشرة الجوية فقط ولمدة لا تزيد عن 7 دقائق

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