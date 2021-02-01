اسبانيا.. “فوكس المتطرف” يطالب ببناء سور حول سبتة خوفا من ثورة مستقبلية.

هبة بريس – مكتب طنجة

طالب حزب فوكس الاسباني اليميني المتطرف ببناء جدار خرساني مقوى لفصل سبتة المحتلة عن باقي المغرب، موردا أن بناء مثل هذا الجدار من شأنه أن “يحمي المدينة من ثورة مستقبلية في المغرب” ، وفق ما نقلته سبتة أكتويداد.

فبعدما قدم الحزب المقترح في شتنبر 2019 ووصفه بأنه السبيل الوحيد “لحماية” مدينتي سبتة ومليلية من اعتداءات المهاجرين القادمين من الحدود المغربية، تحدث هذه المرة عن ما أسماه “ثورة مستقبلية “.

ويوظف حزب “فوكس” قضايا مثل الهجرة، للترويج “للغزو الإسلامي” القادم من الجنوب، ويقترح تحويل 2 يناير إلى عيد وطني، وهو الذي يصادف 2 يناير 1492 تاريخ سقوط مملكة غرناطة ونهاية التواجد الإسلامي في الأندلس.

وانتهز الحزب الضجة الأخيرة حول سبتة ومليلية لكي يقوم بحملة ضد الحكومة في مدريد ويتهمها بعدم الدفاع عن مصالح إسبانيا في مواجهة ما يصفه بـ”التوسعات المغربية” الرامية لاستعادة سبتة ومليلية المحتلتين. وكان رد فعل حزب “فوكس” على تصريحات رئيس حكومة المغرب حول سبتة ومليلية نارية ومتطرفة للغاية مقارنة مع باقي الأحزاب. ولكي تمتص حكومة مدريد ردود فعل اليمين المحافظ والمتطرف، قامت باستدعاء سفيرة المغرب في إسبانيا لتستفسر بشأن تصريحات العثماني.

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