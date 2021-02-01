العثماني: “أقول لمن طالبوا الحكومة بالاستقالة بسبب اللقاح عليكم الاعتذار للمغاربة”

هبة بريس – الرباط

تحدث رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، عن “بعض الاخوان سامحهم الله” الذين اتهموا الحكومة بالعجز فيما يتعلق بموضوع تأخر اللقاحات ودعتها الاستقالة

العثماني، طالب في كلمته بجلسة الأسئلة الشفهية الشهرية بمجلس النواب، يومه الاثنين، هذه الأصوات بالاعتذار من المغاربة “لأنهم سئموا من خطابات التيئيس والتبخيس والسلبية” حسب قوله

وأكد العثماني على أن حكومته تسهر على بث خطاب الإيجابية لمضاعفة ثقة المواطنين في النخبة السياسية.

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