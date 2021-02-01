تمديد حالة الطوارئ الصحية بالمملكة على طاولة المجلس الحكومي

هبة بريس

ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بدايته عرضا للوزير المنتدب لدى وزير الداخلية حول خطة العمل الوطنية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية.

وأضاف البلاغ أن المجلس سيتدارس إثر ذلك ثلاثة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا – كوفيد 19.

ويهم مشروع المرسوم الثاني، يضيف البلاغ، تطبيق أحكام القانون القاضي بإحداث “صندوق محمد السادس للاستثمار”، والثالث التراخيص والتصاريح بالأنشطة والمنشآت ومصادر الإشعاعات المؤينة المرتبطة بها المنتمية للفئة الثانية.

ويختتم المجلس أشغاله، بحسب البلاغ ، بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

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