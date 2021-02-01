“مسؤول أمني بارز” بالقصر الملكي ينصب على راغبين في التوظيف مقابل مبالغ ضخمة

هبة بريس ـ الدار البيضاء

توصلت هبة بريس بمعطيات مثيرة تخص تورط شخص يدعي أنه مسؤول أمني برتبة عالية يشتغل في القصر الملكي بالرباط وفق ما أفاد به لضحاياه، يوهمهم بالتوسط لهم لتوظيفهم في سلك الأمن و في بعض المؤسسات العمومية مقابل مبالغ مالية.

و في التفاصيل، فقد قام المدعو “ع.أ” و الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم BE502432 المزداد سنة 1964 بمكناس بالنصب على عدد من الشباب الراغبين في التوظيف بسلك الأمن.

و قدم “ع.أ” نفسه للضحايا الذين استقدمهم وسيط آخر يدعى “إ.م” يشتغل في مؤسسة عمومية بمدينة سلا على أنه مسؤول أمني بارز بالمديرية العامة للأمن الوطني و بالضبط بمديرية أمن القصور بالعاصمة الإدارية.

و وعد “المسؤول الأمني” حسب ما صرح به عدد من ضحاياه في تصريحاتهم لهبة بريس بتوظيفهم في سلك الأمن برتب مختلفة مقابل منحه مبالغ تراوحت بين 6 و 15 مليون سنتيم عن كل شخص.

و استنادا لتصريحات الضحايا و كذا لوثائق تتوفر هبة بريس على نسخ منها، فقد طالت مدة الوعد بالتوظيف “المؤدى عنه” في سلك الأمن طويلا دون أن يتم تنفيذه و هو ما جعل الشك يدب في نفوس الضحايا و عائلاتهم و أغلبهم ينحدرون من أوساط شعبية بسيطة.

و في ظل تهرب “المسؤول الأمني” بالقصر الملكي، و هي الصفة التي ظل هو و الوسيط يتعاملان بها منذ اليوم الأول للعلاقة التي جمعتهم بالضحايا، لم يجد عدد من المتضررين من حل سوى البحث عن “النصاب” الذي استولى على مبالغ مالية كبيرة و اختفى عن الأنظار.

و تمكن أحد الضحايا من الاهتداء لمقهى يرتاده “المسؤول الأمني” بمدينة سلا قبل أن يحاصره و يطالبه باسترجاع المبلغ الذي منحه له، و هو ما دفع “بائع الوهم” لتقديم شيك كضمانة يتضمن مبلغا يقدر ب 15 مليون سنتيم.

الشيك يحمل رقما تسلسليا 5017293 بمبلغ 150 ألف درهم بحساب في ملكية “ع.أ” الذي ادعى لضحاياه حسب تصريحاتهم أنه مسؤول أمني بارز بمديرية القصور، و هو حساب مفتوح بالشركة العامة تحت رقم 2200027973525 و بالضبط في وكالة بنكية بمدينة تمارة.

الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، حيث اكتشف الضحية الأول أن الشيك الذي تم تقديمه له هو بدون رصيد، ليتيقن أن “النصاب” قدم الشيك فقط للتخلص من قبضة ضحيته أثناء محاصرته له و طلبه استرجاع المبلغ المدفوع، قبل أن يختفي مجددا عن الأنظار.

ضحية آخر يقطن بمدينة برشيد تعرض للنصب من طرف ذات الشخص و بنفس الطريقة و الصفة، تحصل هو الآخر على شيكين اثنين من المعني بالأمر “ع.أ” يحمل الأول رقما تسلسليا 5017290 و هو بقيمة 4 ملايين سنتيم من نفس الحساب، و شيك ثان رقمه التسلسلي 5017287 بقيمة مليوني سنتيم، و تبين فيما بعد أن الحساب كذلك بدون رصيد.

و رغم أن بعض الضحايا قد لجؤوا لتقديم شكايات في الموضوع تفيد بتعرضهم للنصب و الاحتيال من شخص يحتمل أن يكون قد انتحل صفة يؤطرها القانون، غير أنه لحدود الساعة ما يزال المتهم حرا طليقا و هو ما قد يوسع دائرة ضحاياه و يسيء لمؤسسة أمنية تضطلع بأدوار حيوية مهمة، شأنه شأن الوسيط الذي يقوم بتقديم “المسؤول الأمني البارز بالقصر” لضحاياه و يعدهم بالتوسط لتوظيفهم بسلك الأمن و مؤسسات الدولة مقابل عمولات مختلفة.

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