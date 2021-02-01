صورة تعبيرية

مراكش.. ضبط استفادة مسؤول خارج “لائحة الصفوف الامامية” من لقاح كورونا

منذ 7 ساعات
1

هبة بريس

أفادت ولاية جهة مراكش-آسفي بأن السلطات المحلية بمراكش قامت، أمس الأحد، بضبط استفادة عضو بغرفة الصناعة التجارة والخدمات بمراكش من عملية التلقيح ضد كوفيد 19، بمقر نادي الصيادلة بالمدينة، على الرغم من كونه خارج الفئات المستهدفة حاليا بحملة التلقيح الوطنية.

وقالت الولاية، في بلاغ، إن المعطيات الأولية أظهرت قيام زوجة المعني بالأمر، التي تعمل صيدلانية بمراكش، بتسجيله ضمن قوائم مهنيي قطاع الصيدلة.

وتبعا لذلك، يضيف البلاغ، تم فتح بحث لتحديد ظروف وملابسات تلقي المعني بالأمر للقاح ضمن فئة مهنيي الصيدلة، وترتيب الآثار القانونية على ضوء ذلك.

ما رأيك؟
المجموع 3 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of حوار : ”أبحكان“ تكشف تفاصيل تنظيم دورة تكوينية مجانية للأشخاص في وضعية إعاقة

حوار : ”أبحكان“ تكشف تفاصيل تنظيم دورة تكوينية مجانية…

منذ 14 دقيقة
Photo of رفع الحظر عن جمع وتسويق الصدفيات بمنطقة بحرية تابعة لأكادير

رفع الحظر عن جمع وتسويق الصدفيات بمنطقة بحرية تابعة…

منذ ساعتين
Photo of وزارة الصحة: أكثر من 126 ألف شخص تلقوا اللقاح المضاد لكورونا إلى غاية الأحد

وزارة الصحة: أكثر من 126 ألف شخص تلقوا اللقاح…

منذ 3 ساعات
Photo of إصابات كورونا حول العالم تقترب من 103 ملايين حالة

إصابات كورونا حول العالم تقترب من 103 ملايين حالة

منذ 3 ساعات
Photo of بسبب تحويل أكبر مطرح للنفايات بالمغرب.. رئيس جماعة يرفض بيع الوهم للساكنة

بسبب تحويل أكبر مطرح للنفايات بالمغرب.. رئيس جماعة يرفض…

منذ 3 ساعات
Photo of العثور على الصغير المختفي بسطات

العثور على الصغير المختفي بسطات

منذ 4 ساعات
Photo of الأمن يتفاعل مع مقال “هبة بريس” ويوضح ملابسات عزل موظف شرطة بمدينة سوق الأربعاء الغرب

الأمن يتفاعل مع مقال “هبة بريس” ويوضح ملابسات عزل…

منذ 4 ساعات
Photo of طنجة تسجل أعلى مقاييس التساقطات المطرية خلال 24 ساعة

طنجة تسجل أعلى مقاييس التساقطات المطرية خلال 24 ساعة

منذ 4 ساعات
Photo of أيها المغاربة ادعوا ليوسف بالعودة حتى لاتتكرر مأساة عدنان” فيديو”

أيها المغاربة ادعوا ليوسف بالعودة حتى لاتتكرر مأساة عدنان”…

منذ 4 ساعات
Photo of الدكتورة الصقلي: “لم يسجل أي حدث مقلق بعد 72 ساعة من بداية التلقيح”

الدكتورة الصقلي: “لم يسجل أي حدث مقلق بعد 72…

منذ 5 ساعات

تعليق واحد

  1. ملي المغاربة كيبغيو يخدمو كولشي عندهوم ساهل وواضح

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق