مراكش.. ضبط استفادة مسؤول خارج “لائحة الصفوف الامامية” من لقاح كورونا

هبة بريس

أفادت ولاية جهة مراكش-آسفي بأن السلطات المحلية بمراكش قامت، أمس الأحد، بضبط استفادة عضو بغرفة الصناعة التجارة والخدمات بمراكش من عملية التلقيح ضد كوفيد 19، بمقر نادي الصيادلة بالمدينة، على الرغم من كونه خارج الفئات المستهدفة حاليا بحملة التلقيح الوطنية.

وقالت الولاية، في بلاغ، إن المعطيات الأولية أظهرت قيام زوجة المعني بالأمر، التي تعمل صيدلانية بمراكش، بتسجيله ضمن قوائم مهنيي قطاع الصيدلة.

وتبعا لذلك، يضيف البلاغ، تم فتح بحث لتحديد ظروف وملابسات تلقي المعني بالأمر للقاح ضمن فئة مهنيي الصيدلة، وترتيب الآثار القانونية على ضوء ذلك.

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