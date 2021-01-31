بحث مشروع “خط أنابيب الغاز”.. الملك محمد السادس يهاتف الرئيس النيجيري

هبة بريس- الرباط

أجرى جلالة الملك محمد السادس محادثة هاتفية اليوم الاحد 31 يناير مع رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية ، فخامة السيد محمد بوهاري.

وخلال هذا الاجتماع ، رحب رئيسا الدولتين بالديناميكية الإيجابية التي شهدتها العلاقات الثنائية في جميع المجالات ، منذ الزيارة الملكية لنيجيريا في ديسمبر 2016 وزيارة الرئيس بوهاري للمملكة في يونيو 2018.

وأعرب جلالة الملك ، والرئيس محمد بوهاري ، عن عزمهما المشترك على متابعة وتحقيق المشاريع الاستراتيجية بين البلدين في أقرب وقت ممكن ، ولا سيما خط الغاز النيجيري المغربي.

وشكر الرئيس بوهاري جلالة الملك على الدعم الموحد للمملكة في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف ، لا سيما من خلال تدريب الأئمة النيجيريين في معهد محمد السادس لتدريب الأئمة والمرشدين والمرشدات “.

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