بحث مشروع “خط أنابيب الغاز”.. الملك محمد السادس يهاتف الرئيس النيجيري
هبة بريس- الرباط
أجرى جلالة الملك محمد السادس محادثة هاتفية اليوم الاحد 31 يناير مع رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية ، فخامة السيد محمد بوهاري.
وخلال هذا الاجتماع ، رحب رئيسا الدولتين بالديناميكية الإيجابية التي شهدتها العلاقات الثنائية في جميع المجالات ، منذ الزيارة الملكية لنيجيريا في ديسمبر 2016 وزيارة الرئيس بوهاري للمملكة في يونيو 2018.
وأعرب جلالة الملك ، والرئيس محمد بوهاري ، عن عزمهما المشترك على متابعة وتحقيق المشاريع الاستراتيجية بين البلدين في أقرب وقت ممكن ، ولا سيما خط الغاز النيجيري المغربي.
وشكر الرئيس بوهاري جلالة الملك على الدعم الموحد للمملكة في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف ، لا سيما من خلال تدريب الأئمة النيجيريين في معهد محمد السادس لتدريب الأئمة والمرشدين والمرشدات “.
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تعليق واحد
وما هو رد فعل الجارة غير الشقيقة اللي عملت للمغرب الشقيقة