روسيا.. اعتقال أزيد من ثلاثة ألاف شخص وطوق أمني على “قلب موسكو”

منذ 35 ثانية
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هبة بريس- وكالات

اعتقلت الشرطة الروسية اليوم الأحد (31 يناير 2021) أكثر من ثلاثة آلاف شخص وقامت بفض تجمعات في موسكو وفي أنحاء مختلفة من البلاد خرج فيها متظاهرون مؤيدون للمعارض الروسي أليكسي نافالني احتجاجا على اعتقاله.

وتأتي المسيرات التي خرجت في العاصمة موسكو وأنحاء البلاد الأخرى بعد احتجاجات كبيرة شهدتها عطلة نهاية الأسبوع الماضية ضمن حملة من أجل الضغط على الكرملين للإفراج عن نافالني، أبرز المعارضين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

في غضون ذلك صرح وزير الدولة الألماني للشؤون الأوروبية بأن علاقة الاتحاد الأوروبي وألمانيا مع روسيا وصلت إلى هوة. وكتب ميشائل روت في مقال لمجلة “دير شبيغل” الألمانية: “منذ واقعة تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني دخلت علاقتنا مع روسيا في وضع أكثر صعوبة”، لافتا إلى أن الواقعة تُظهر بطريقة جذرية مدى استعداد الكرملين للمضي في الحيلولة دون معارضة قوية.

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