مطالب بابعاد ” الحمير ” عن طريق بين “الراشيدية” و “بوذنيب ” ( فيديو)

سعيد وعشى – الرشيدية

على طول الطريق الرابطة بين مدينة الرشيدية ومركز بوذنيب (90 كيلومتر) وبالضبط من ملتقى الطرق مسكي إلى المدخل الغربي لمدينة بوذنيب يتفاجأ مستعملي هذه الطريق يوميا بعدد من الحمير الخلوية التي تسير وسط الطريق او بجانبه .

والغريب في الأمر ان أغلب هذه الحمير خلوية ولا تعود ملكيتها للرحل المتواجدين بالمنطقة، وهو مايشكل خطرا حقيقيا على مستعملي هذه الطريق خصوصا في الفترة المسائية .

وأفاد عدد من السائقين ومستعملي هذه الطريق في تصريحات متفرقة ل”هبة بريس” بأنهم يتفاجئون يوميا بأعداد من الحمير تقطع الطريق، وأنهم كثيرا ما يتمكنون بصعوبة من تجنب حوادث مميتة ( الفيديو).

مطالبين من الجهات المختصة بالتدخل العاجل لجمع هذه الحمير الخلوية من جنبات الطريق حفاظا على سلامتهم .

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