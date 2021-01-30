طنجة.. فرقة مكافحة العصابات تطيح بمروجي مخدرات قوية

منذ 3 ساعات
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هبة بريس- مكتب طنجة

تمكنت خلال ليلة السبت 30 يناير 2021 فرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية امن طنجة من توقيف شخصين من ذوي السوابق القضائية في حالة تلبس بترويج المخدرات القوية و ذلك في عمليتين امنيتين .

الفرقة الامنية لمكافحة العصابات و باستغلال معلومات متوفرة تمكنت من توقيف الشخص الاول بحي موح باكو و هو مشتبه بقيامه بترويج المخدرات القوية و توزيعها على الزبائن متن سيارة نفعية حيث يبلغ من العمر 46 سنة و له سوابق عدلية في هاته القضايا ليتم توقيفه و تفتيشه وًحجز 24 غرام من مخدر الكوكايين و 40 غرام من مخدر الشيرا و ميزان الكتروني و مبلغ مالي مهم حصيلة عمليات البيع ليتم ايضا حجز السيارة المستعملة في هذا النشاط الاجرامي ..

الفرقة الامنية لمحاربة العصابات و بوسط المدينة بساحة فرنسا اوقفت مشتبه به اخر بعد عملية ترصد و مراقبة و هو من ذوي السوابق العدلية 40 سنةً ليتم حجز بحوزته علىً30 غرامً من مخدر الكوكايين و مبلغ مالي مهم ، و كذلك حجز السيارة المستعملة في ترويج هذه المخدرات القوية .

بعد اشعار النيابة العامة المختصة امرت بوضع الموقوفين رهن تدبير الحراسة النظرية قصد البحث معهما و الكشف عن باقي المتورطين معهم في عمليات الاتجار في المخدرات القوية و كذا مزوديهم الرئيسيين .

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