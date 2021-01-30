برلمانية :” الفنيدق قنبلة موقوتة ويجب الاستماع للسكان المحليين”

منذ 17 ساعة
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* الصورة  مركبة * 

هبة بريس – الرباط

دعت حنان رحاب ، النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، الى التفكير في خطة استعجالية من أجل “انعاش” مدينة الفنيدق التي تضررت جراء انعاء الانشطة المرتبطة بالتهريب المعيشي.

وكتبت النائبة البرلمانية ، تدوينة على صفحتها الرشمية بموقع “فايسبوك” ،جاء فيها :”بحال هاد أيام العطلة المدرسية. كانت الفنيدق كتكون عامرة، وأسواقها فيها الرواج، كيجيو المغاربة من كل قنت… حركة اقتصادية وتجارية مهمة كتخدم يد عاملة في قطاعات مختلفة وتوقيت واحد: التجارة بالتقسيط والجملة، الفراشة، النقل بجميع أصنافه، السناكات والمطاعم والمقاهي، الفنادق،”

وأضافت رحاب في تدوينتها :” صحيح أن هاد الأنشطة كانت مرتبطة بالتهريب المعيشي، لي كيما كينقذ اسر من جهة، كيضر بالاقتصاد الوطني من جهة أخرى،ولكن هادا حال بزاف ديال المدن الحدودية ماشي غير عندنا حنا، واخا كلمة” مدينة حدودية “خاصنا نوضعوها بين قوسين، لأن سبتة مدينة مغربية محتلة.”.

وزادت النائبة البرلمانية ، أن القرار المغربي بإغلاق معبري بني انصار وسبتة، قرار سيادي، واستراتيجي، ومهم، ولايمكن الاعتراض عليه، غير أنه وجب الاخذ بعين الاعتبار وضعية وظروف الساكنة المحلية.

واردفت رحاب قائلة :” هاد السكان بناو تدبير المعيش اليومي ديالهوم على الديوانة، وفي سنوات غياب الدولة هاد التهريب المعيشي بيه باش كبرو أبناء المنطقة وقراو، حتى تخرجو منهم قضاة واطباء وأساتذة وجمركيين” .

“اليوم إذا سولتي مثلا ،ناس وجدة ونواحيها غيمكن نعرفو حجم تأثر المنطقة الشرقية باستمرار إغلاق الحدود، والصرامة في التعامل مع أنشطة التهريب المعيشي.”

وشددت النائبة البرلمانية ، على ضرورة التفكير في بدائل للساكنة من بينعا مشروع إنشاء منطقة الأنشطة الاقتصادية بالفنيدق، الذي يجب ان تصاحبه الصرامة في تنزيله من اجل جعل السكان المتضررين يستفيدون منه.

واسترسلت النائبة الاتحادية قائلة :” خاص خطة تدخل استعجالية في المنطقة لتدبير ما يمكن في إقامة أنشطة بديلة في الصيد البحري او المقاولات الصفيرة، وعلاش لا منطقة صناعية مرتبطة بميناء طنجة المتوسط لي ماشي بعيد على المنطقة.”

“الفنيدق قنبلة موقوتة، وخاص الاستماع لسكان المنطقة… واخا تكون قرارات استراتيجية، ولكن الأجرأة خاص تفكر في مصلحة السكان المحليين أولا، وإلا غنحلو مشكل بمشاكل أكبر.” تضيف رحاب.

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‫2 تعليقات

  1. رغم ان معها حق، ولكن الا تستطيع الكتابة بلغة سليمة جميلة،نريد فصحى لان اللهجات متعددة

  2. كلام صحيح 100%ولكن تلك الكلمة
    (كلمة موقوتة) لا تقال في هذه المواقف

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