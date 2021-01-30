الجزائر.. المئات يحتجون على “تردي” الأوضاع الاجتماعية بالأغواط

منذ ساعتين
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* الصورة أرشيفية *

هبة بريس- وكالات

احتج، اليوم، مئات الأشخاص من مدينة الأغواط جنوب الجزائر على “تريدي” الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.

ونقلت وسائل إعلام محلية أن “المئات تجمعوا بساحة المقاومة لمدينة الأغواط مطالبين بالتنمية”.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المحتجين طالبوا السلطات بـ”توفير الشغل وتحسين الخدمات الصحية، وفتح المستشفى الجامعي، وتدعيم الحصص السكنية التي توزع على المواطنين”.

ورفع المحتجون عريضة من المطالب الاجتماعية للنظر فيها من قبل السلطات، كما رفعوا شعارات مناهضة لمسؤولين محليين.

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‫2 تعليقات

  1. فل يسقط العسكر الفاشي السارق لإرادة الشعب الجزائري الشقيق. نعم بلاد غنية والشعب فقير.

  2. وأين هم جنرلات الخردة من تقرير الشعب الجزائري لمصيره في العيش بكرامة بدل ان يحشروا انوفهم في مشاكل غيرهم .قمة النفاق

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