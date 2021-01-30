رئيس جماعة قروية يتهم المجلس الإقليمي لشيشاوة بالغش في إنجاز طريق

هبة بريس – الرباط

حمل رئيس جماعة سيد المختار القروية، مسؤولية ما وصفها ب”خروقات خطيرة و غش واضح“ في أشغال إنجاز المقطع الطرقي الرابط بين حي التقدم و دوار الكبران، للمجلس الإقليمي لشيشاوة.

وكتب رئيس الجماعة القروية على صفحته الشخصية بموقع فايسبوك، قائلاً :” بعد معاينة تقني الجماعة لاشغال المقطع الطرقي الرابط بين حي التقدم و دوار الكبران، اتضحت خروقات خطيرة و غش واضح في الأشغال، ونحمل كامل المسؤولية للمجلس الاقليمي لشيشاوة بصفته حامل المشروع“.

وأشار ذات المتحدث أن جماعته ساهمت في هذا المشروع بمايقارب 30 مليون سنتيم، مؤكداً مراسلته المجلس الإقليمي لتنبيهه حول ”الغش الذي طال الأشغال المذكورة لكن دون جدوى“.

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