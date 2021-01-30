الصورة تعبيرية

ايت الطالب يلزم مراكز التلقيح بإعادة قنينات اللقاح الفارغة وهذا السبب

منذ ساعة واحدة
1

هبة بريس – الرباط

ألزم وزير الصحة، خالد ايت الطالب، مراكز التلقيح بإعادة قنينات اللقاح الفارغة الى المستودعات التابعة للوزارة.

وقال الوزير، على هامش زيارته لأحد مراكز التلقيح بمدينة سلا، إن الهدف من هذه العملية هو إحصاء عدد المستفيدين والتتبع الفعلي للجرعات وإجراء تقييم لعملية التلقيح.

هذا ويشار الى أن الملك محمد السادس، أعطى يوم الخميس، الانطلاقة الرسمية للحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا التي ستشمل مختلف مدن ومناطق المملكة.

ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of انطلاق عملية التلقيح ضد كورونا في صفوف القوات المسلحة الملكية

انطلاق عملية التلقيح ضد كورونا في صفوف القوات المسلحة…

منذ ساعتين
Photo of الحاجب.. تهميش و نسيان طريق بواقع لا يخدم انتظارات الساكنة بجماعة بوبيدمان

الحاجب.. تهميش و نسيان طريق بواقع لا يخدم انتظارات…

منذ 3 ساعات
Photo of مفتش شرطة ممتاز يناشد الحموشي بالتدخل بعد قرار عزله من وظيفته

مفتش شرطة ممتاز يناشد الحموشي بالتدخل بعد قرار عزله…

منذ 3 ساعات
Photo of ضمنهن المغربيات.. جائحة كورونا عقدت حياة النساء العربيات بسبب العنف المنزلي

ضمنهن المغربيات.. جائحة كورونا عقدت حياة النساء العربيات بسبب…

منذ 4 ساعات
Photo of أكادير : ترتيبات أمنية تواكب حملة التلقيح ضد ” كورونا”

أكادير : ترتيبات أمنية تواكب حملة التلقيح ضد ”…

منذ 4 ساعات
Photo of التشيك تغلق حدودها بالكامل تقريبا بسبب تقلب الوضع الصحي العام

التشيك تغلق حدودها بالكامل تقريبا بسبب تقلب الوضع الصحي…

منذ 5 ساعات
Photo of ماكرون: لقاح أسترازينيكا “غير فعّال تقريبا” لمن يتجاوزون 65 عاما

ماكرون: لقاح أسترازينيكا “غير فعّال تقريبا” لمن يتجاوزون 65…

منذ 5 ساعات
Photo of طقس السبت .. سماء غائمة وقطرات مطريه بعدد من مناطق المملكة

طقس السبت .. سماء غائمة وقطرات مطريه بعدد من…

منذ 7 ساعات
Photo of تركيا.. إصابات كورونا المتحور تسجل 128 حالة

تركيا.. إصابات كورونا المتحور تسجل 128 حالة

منذ 17 ساعة
Photo of هبة بريس“ تتوج الراحل ”صلاح الدين الغماري“ كأفضل إعلامي لسنة 2020 (+فيديو)

هبة بريس“ تتوج الراحل ”صلاح الدين الغماري“ كأفضل إعلامي…

منذ 18 ساعة

تعليق واحد

  1. ان لم يشعروا بالمسؤولية فارجاع قنينات التلقيح أمر غير مجدي لانه يمكن افراغ محتواها في قنينات أخرى.
    المراد بارجاع القنينات ليس هو تتبع الحالات التي تم تلقيحها او إحصاء عدد المستفيدين من اللقاح فالهدف هو الخوف في التلاعب بقنينات اللقاح و بيعها و الاتجار فيها بطرق ملتوية.
    من الاحسن الوضوح

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق