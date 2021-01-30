ايت الطالب يلزم مراكز التلقيح بإعادة قنينات اللقاح الفارغة وهذا السبب
هبة بريس – الرباط
ألزم وزير الصحة، خالد ايت الطالب، مراكز التلقيح بإعادة قنينات اللقاح الفارغة الى المستودعات التابعة للوزارة.
وقال الوزير، على هامش زيارته لأحد مراكز التلقيح بمدينة سلا، إن الهدف من هذه العملية هو إحصاء عدد المستفيدين والتتبع الفعلي للجرعات وإجراء تقييم لعملية التلقيح.
هذا ويشار الى أن الملك محمد السادس، أعطى يوم الخميس، الانطلاقة الرسمية للحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا التي ستشمل مختلف مدن ومناطق المملكة.
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تعليق واحد
ان لم يشعروا بالمسؤولية فارجاع قنينات التلقيح أمر غير مجدي لانه يمكن افراغ محتواها في قنينات أخرى.
المراد بارجاع القنينات ليس هو تتبع الحالات التي تم تلقيحها او إحصاء عدد المستفيدين من اللقاح فالهدف هو الخوف في التلاعب بقنينات اللقاح و بيعها و الاتجار فيها بطرق ملتوية.
من الاحسن الوضوح