مفتش شرطة ممتاز يناشد الحموشي بالتدخل بعد قرار عزله من وظيفته

هبة بريس ـ الرباط

توصلت هبة بريس برسالة من مفتش شرطة ممتاز تم فصله عن العمل مؤخرا يدعى “م.و” أكد من خلالها أنه ضحية حكم جائر قضى بعزله من وظيفته، ملتمسا من المدير العام للأمن الوطني التدخل قصد إعادة التحقيق في قضيته.

و في التفاصيل ، فالرسالة تتعلق ب “م.و” مفتش شرطة ممتاز رقمه المهني هو 65018 و كان يشتغل بالدائرة الأولى بمفوضية سوق أربعاء الغرب بولاية أمن القنيطرة.

و حسب رواية المعني بالأمر، فقد تم عزله من وظيفته بناءا على قرار من المجلس التأديبي في قضية تتعلق بالسكر و ذلك بعد أن أمضى ما يزيد عن 17 سنة من العمل في سلك الأمن قضاها متنقلا بين العيون و مراكش و سوق أربعاء الغرب.

و أكد المفتش الممتاز “قبل عزله” أنه مظلوم و يناشد عبد اللطيف الحموشي مدير المديرية العامة للأمن الوطني قصد إعادة النظر في قرارات المجلس التأديبي الصادرة بحقه و التي قضت بعزله من وظيفته.

و طالب المتحدث ذاته بضرورة إعادة التحقيق معه في المخالفات الإدارية التي ارتكبها و التي بسببها أحيل على المجلس التأديبي الذي انعقد الخميس الماضي بتاريخ 21 يناير 2021 بتقنية التواصل عن بعد و كان حكمها بفصله من وظيفته و هو حكم اعتبره قاسيا جدا و غير منصف.

و أوضح المعني بالأمر أن القرار الذي توصل به لحدود الساعة و القاضي بعزله لا يتناسب و طبيعة المخالفة التي بسببها أحيل على المجلس التأديبي، معتبراً السكر يدخل في خانة ماهو شخصي و لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون سببا في العزل من الوظيفة كما هو متعارف عليه مثل الرشوة أو العقوبات الحبسية التي تتجاوز ثلاثة أشهر وفق تعبيره.

و ناشد “م.و” الحموشي بالتدخل حتى لا يضيع حقه في وظيفة قضى شبابه كله في سلكها خدمة للوطن و المواطنين، مؤكدا أن القرار التأديبي الخاص بالعزل تشوبه الكثير من المغالطات.

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